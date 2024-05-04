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≡ Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49126
Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в Казахстане
Отправлено: 04.05.24 - 17:13
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В Казахстане решили использовать при строительстве и ремонте дорог "суперасфальт". Неизвестно, сколько будет стоить новая технология, но, как обещают в Министерстве транспорта, она повысит стойкость дороги в два раза.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
603
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 17:13
#1
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Советские ГОСТы на асфальтобетон поднимите, будет крепче в 4 раза супер асфальта вашего.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14696
Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в Казахстане
Отправлено: 04.05.24 - 17:22
#2
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Не супер асфальт нужен. Нужен грунт под асфальтом. Щебень и тд. Че толку от супер асфальт в размер 10 см. Это как раз то случий когда размер имеет значение. . Грунт должен как минимум 50 см потом еще. И ещё.

[Исправлено: Vit, 04.05.2024 - 17:24]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14696
Re: Решить проблему дорог пообещали "суперасфальтом" в...
Отправлено: 04.05.24 - 17:22
#3
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Короче опят. Не че не получится.
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