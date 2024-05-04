Отправлено: - 14:10

maxsaf:

Цитата:Мой сын в универе учится. Я у него спрашиваю ты как будешь свою будущию семью кормить? Он ну я же учусь на менеджера. Я ещё раз тебе задаю вопрос как ты собираешься свою будущию семью кормить? Это вот моя бывшая его туда засунула, я плачу по пол ляма за учебу,телефоны им покупаю. А он че с этим дипломом будет делать? Ладно ты, были какие навыки в компах, потом умудрился в Канаду свалить. А он с этим дипломом че будет делать.?