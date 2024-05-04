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≡ Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49126
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 13:18
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Сезон обследований в этом году Камыстинский районный филиал РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» начал с печального рекорда. В штате остался один специалист, а должно быть пять. При этом объем работы очень велик и стал больше даже по сравнению с прошлым годом. Как справиться с проблемами сегодня и какие меры в целом нужны для изменения положения к лучшему, рассказывает главный энтомолог филиала Светлана ШЕФЕР.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14696
Re: Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится...
Отправлено: 04.05.24 - 13:18
#1
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Вы и не найдёте кадры. Их не существует уже. Половина умерло, вторая половина на пенсии. Раньше были пту, обучали рабочим профессий. Камещиков готовили по 3-4 года, сварщиков, крановщиков, поваров и тд. А щас это не в почёте. Наплодили одних менеджеров.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23063
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 14:03
#2
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Цитата:
Vit:
А щас это не в почёте. Наплодили одних менеджеров.

Да че далеко ходить, оцифрованный - и тот в блогеры подался, на уме только подписчики и просмотры. А мог бы реальную пользу приносить, гайки крутить на дизельном. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14696
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 14:10
#3
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Цитата:
maxsaf:
Мой сын в универе учится. Я у него спрашиваю ты как будешь свою будущию семью кормить? Он ну я же учусь на менеджера. Я ещё раз тебе задаю вопрос как ты собираешься свою будущию семью кормить? Это вот моя бывшая его туда засунула, я плачу по пол ляма за учебу,телефоны им покупаю. А он че с этим дипломом будет делать? Ладно ты, были какие навыки в компах, потом умудрился в Канаду свалить. А он с этим дипломом че будет делать.?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14696
Re: Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится...
Отправлено: 04.05.24 - 14:43
#4
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Цитата:
maxsaf:
А мог бы реальную пользу приносить, гайки крутить на дизельном

У меня тоже диплом как раз для дизельного завода. Когда я пришёл дизельный был в развале. Я развернулся и ушёл. А хотя щас мог бы быть главным инженером. Готовили нас качественно. Даже сегодня спустя много лет справлюсь с любым станком, наладить автоматическую линию. Я сутками дома рисовал чертежи на 4 форматах
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
14
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 15:23
#5
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Цитата:
Vit:
Когда я пришёл дизельный был в развале.

в каком году ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14696
Re: Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится...
Отправлено: 04.05.24 - 16:21
#6
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Цитата:
simkst:

Уже не помню в каком году. Пришел на дизельный, щеглом. Дядька меня с офиса позвал в колидор. Говорит надо деньшку что б работать тут. А какие деньги у меня если я только вышел с колледжа. Развернулся и ушёл. Год где то ещё до разных комбайнов, машин и тд. Год был во времена развала когда ваши станки воровали и продавали.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14696
Работы все больше, а кадров нет - В такой ситуации находится служба, которая дает прогнозы по саранче, болезням, вредителям полей
Отправлено: 04.05.24 - 16:40
#7
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Цитата:
simkst: каком году ?
Я уже не гожусь. Диплом официально действует 5 лет потом без опыта уже становишься не нужным. Потому и пришлось бегать, искать. Хотя щас вы там всех подрят набирайте но меня 100 тыщ не устраивает
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