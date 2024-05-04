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≡ Брекеты: Как они работают и кто может воспользоваться в Астане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49120
Брекеты: Как они работают и кто может воспользоваться в Астане
Отправлено: 04.05.24 - 11:37
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Брекеты – это одно из наиболее эффективных средств коррекции прикуса и выравнивания зубов. Эта техника уже десятилетиями помогает людям исправить свою улыбку и улучшить здоровье полости рта. В стоматологической клинике Bas Dent вы можете получить качественное лечение с применением современных методов и материалов.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
740
Re: Брекеты: Как они работают и кто может воспользоваться в...
Отправлено: 04.05.24 - 11:37
#1
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Все бегом в Астану, своих то стоматологий нет)
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