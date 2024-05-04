Флуд и оффтопик (часть 8)

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Байгали Серкебаев написал слова памяти Батырхану Шукенову и в конце вот это стихотворение. Оно очень актуально для каждого из нас: На что мы тратим жизнь! На мелочные ссоры, На глупые слова, пустые разговоры, На суету обид, на злобу- вновь и вновь. На что мы тратим жизнь... А надо б на любовь. Сжигаем жизнь дотла всё на пустое что-то - На нудные дела, ненужные заботы... В угоду обществу придумываем маски... На что мы тратим жизнь! А надо бы на ласки. Мы распыляем жизнь на сумрачную скуку, На "имидж" и "престиж", ненужную науку, На ложь и хвастовство, на дармовую службу. На что мы тратим жизнь?... А нужно бы на дружбу. Куда-то всё спешим, чего-то добываем. Чего-то ищем всё - а более теряем. Всё копим: золото, тряпьё и серебро... На что мы тратим жизнь! А надо б на добро. Волнуемся, кричим, по пустякам страдаем. С серьёзностью смешной вещички выбираем. Но сколько не гадай - всё выберешь не ту. На что мы тратим жизнь... А надо б на мечту. Боимся радости, боимся верить в сказки, Боимся и мечты, и нежности, и ласки. Боимся полюбить, чтоб после не тужить... На что мы тратим жизнь?! А надо просто жить!