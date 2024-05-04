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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:09
Цитата:
----Вы этому верите ? Я ----нет .Меня никто не спрашивал
saba:
Ну и по опросу Фонда общественного мнения уровень поддержки путина опять поднялся до 83 %
Ну и по опросу Фонда общественного мнения уровень поддержки путина опять поднялся до 83 %
----Вы этому верите ? Я ----нет .Меня никто не спрашивал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:11
У меня сейчас такое же состояние, когда умер модератор.
Тогда я спросил, где, как и что, но мне сказали что сам узнавай.
Мне было так неловко.
Модератор вроде как Василий что ли.
Я его помню и буду помнить всегда, да, он меня стирал постоянно может быть, я же нарушал, но как человека я помнить буду его всегда.
Так же и с Алексом.
Тогда я спросил, где, как и что, но мне сказали что сам узнавай.
Мне было так неловко.
Модератор вроде как Василий что ли.
Я его помню и буду помнить всегда, да, он меня стирал постоянно может быть, я же нарушал, но как человека я помнить буду его всегда.
Так же и с Алексом.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:15
Бля.., блин..
Как блин это вышло?
Блин, я до сих пор помню, надо искать, как он мне в последний раз сказал СПАСИБО.
Я этого честно, не ожидал, после всего того, что я с ним спорил, да ни о чем, просто мы жили этим.
Как блин это вышло?
Блин, я до сих пор помню, надо искать, как он мне в последний раз сказал СПАСИБО.
Я этого честно, не ожидал, после всего того, что я с ним спорил, да ни о чем, просто мы жили этим.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:17
Мы жили на противоположностях, даже смотрел фильм на эту тему, блин, забыл героя, известный артист
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:17
Цитата:
---63 года
abaika95:
60 года какой молодой то
60 года какой молодой то
---63 года
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:19
Жизнь жестока блин, правильно живешь, правильно растишь детей в расцветк сил, а тут все, надо умирать, так решил кто то..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:23
Цитата:
---У тебя вроде днюха сегодня - 54 годика ?
111:
сегодня единственный раз в году как праздник,
сегодня единственный раз в году как праздник,
---У тебя вроде днюха сегодня - 54 годика ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:25
Цитата:
Да, но как бы я отменил все, спасибо
Гога:
-У тебя вроде днюха сегодня - 54 годика ?
-У тебя вроде днюха сегодня - 54 годика ?
Да, но как бы я отменил все, спасибо
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:29
Цитата:
---Соскучился , дорогой ? Прежде всего поздравляю с днюхой ! И просто купи две гвоздики и положи на могилу . И всё . Никаких венков и понтов .
111:
Гога, говори!
Гога, говори!
---Соскучился , дорогой ? Прежде всего поздравляю с днюхой ! И просто купи две гвоздики и положи на могилу . И всё . Никаких венков и понтов .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:46
Цитата:
Спасибо Гога, не знаю как тебя звать
Гога:
И просто купи две гвоздики и положи на могилу
И просто купи две гвоздики и положи на могилу
Спасибо Гога, не знаю как тебя звать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:47
Мы сейчас с женой решаем, блин
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:51
Байгали Серкебаев написал слова памяти Батырхану Шукенову и в конце вот это стихотворение. Оно очень актуально для каждого из нас: На что мы тратим жизнь! На мелочные ссоры, На глупые слова, пустые разговоры, На суету обид, на злобу- вновь и вновь. На что мы тратим жизнь... А надо б на любовь. Сжигаем жизнь дотла всё на пустое что-то - На нудные дела, ненужные заботы... В угоду обществу придумываем маски... На что мы тратим жизнь! А надо бы на ласки. Мы распыляем жизнь на сумрачную скуку, На "имидж" и "престиж", ненужную науку, На ложь и хвастовство, на дармовую службу. На что мы тратим жизнь?... А нужно бы на дружбу. Куда-то всё спешим, чего-то добываем. Чего-то ищем всё - а более теряем. Всё копим: золото, тряпьё и серебро... На что мы тратим жизнь! А надо б на добро. Волнуемся, кричим, по пустякам страдаем. С серьёзностью смешной вещички выбираем. Но сколько не гадай - всё выберешь не ту. На что мы тратим жизнь... А надо б на мечту. Боимся радости, боимся верить в сказки, Боимся и мечты, и нежности, и ласки. Боимся полюбить, чтоб после не тужить... На что мы тратим жизнь?! А надо просто жить!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:54
Цитата:
---Не надо ничего решать , просто положи два цветка .Ну , если возможно , присутствуй на кладбище при захоронении . Там можно сказать несколько слов .
111:
Мы сейчас с женой решаем,
Мы сейчас с женой решаем,
---Не надо ничего решать , просто положи два цветка .Ну , если возможно , присутствуй на кладбище при захоронении . Там можно сказать несколько слов .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:56
он моложе меня на 5 месяцев и 4 дня
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 01:15
Цитата:
Спасибо
Гога:
Не надо ничего решать , просто положи два цветка .Ну , если возможно , присутствуй на кладбище при захоронении . Там можно сказать несколько
Не надо ничего решать , просто положи два цветка .Ну , если возможно , присутствуй на кладбище при захоронении . Там можно сказать несколько
Спасибо
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