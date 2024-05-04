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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:09
#6121
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Цитата:
saba:
Ну и по опросу Фонда общественного мнения уровень поддержки путина опять поднялся до 83 %

----Вы этому верите ? :-x Я ----нет .Меня никто не спрашивал :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38013
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:11
#6122
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У меня сейчас такое же состояние, когда умер модератор.
Тогда я спросил, где, как и что, но мне сказали что сам узнавай.
Мне было так неловко.
Модератор вроде как Василий что ли.
Я его помню и буду помнить всегда, да, он меня стирал постоянно может быть, я же нарушал, но как человека я помнить буду его всегда.
Так же и с Алексом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38013
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:15
#6123
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Бля.., блин..
Как блин это вышло?
Блин, я до сих пор помню, надо искать, как он мне в последний раз сказал СПАСИБО.
Я этого честно, не ожидал, после всего того, что я с ним спорил, да ни о чем, просто мы жили этим.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38013
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:17
#6124
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Мы жили на противоположностях, даже смотрел фильм на эту тему, блин, забыл героя, известный артист
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:17
#6125
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Цитата:
abaika95:
60 года какой молодой то

---63 года
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38013
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:19
#6126
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Жизнь жестока блин, правильно живешь, правильно растишь детей в расцветк сил, а тут все, надо умирать, так решил кто то..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:23
#6127
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Цитата:
111:
сегодня единственный раз в году как праздник,

---У тебя вроде днюха сегодня - 54 годика ? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38013
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:25
#6128
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Цитата:
Гога:
-У тебя вроде днюха сегодня - 54 годика ?

Да, но как бы я отменил все, спасибо
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:29
#6129
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Цитата:
111:
Гога, говори!

---Соскучился , дорогой ? Прежде всего поздравляю с днюхой ! И просто купи две гвоздики и положи на могилу . И всё . Никаких венков и понтов .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38013
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:46
#6130
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Цитата:
Гога:
И просто купи две гвоздики и положи на могилу

Спасибо Гога, не знаю как тебя звать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38013
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:47
#6131
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Мы сейчас с женой решаем, блин
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:51
#6132
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Байгали Серкебаев написал слова памяти Батырхану Шукенову и в конце вот это стихотворение. Оно очень актуально для каждого из нас: На что мы тратим жизнь! На мелочные ссоры, На глупые слова, пустые разговоры, На суету обид, на злобу- вновь и вновь. На что мы тратим жизнь... А надо б на любовь. Сжигаем жизнь дотла всё на пустое что-то - На нудные дела, ненужные заботы... В угоду обществу придумываем маски... На что мы тратим жизнь! А надо бы на ласки. Мы распыляем жизнь на сумрачную скуку, На "имидж" и "престиж", ненужную науку, На ложь и хвастовство, на дармовую службу. На что мы тратим жизнь?... А нужно бы на дружбу. Куда-то всё спешим, чего-то добываем. Чего-то ищем всё - а более теряем. Всё копим: золото, тряпьё и серебро... На что мы тратим жизнь! А надо б на добро. Волнуемся, кричим, по пустякам страдаем. С серьёзностью смешной вещички выбираем. Но сколько не гадай - всё выберешь не ту. На что мы тратим жизнь... А надо б на мечту. Боимся радости, боимся верить в сказки, Боимся и мечты, и нежности, и ласки. Боимся полюбить, чтоб после не тужить... На что мы тратим жизнь?! А надо просто жить!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:54
#6133
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Цитата:
111:
Мы сейчас с женой решаем,

---Не надо ничего решать , просто положи два цветка .Ну , если возможно , присутствуй на кладбище при захоронении . Там можно сказать несколько слов .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10292
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 00:56
#6134
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он моложе меня на 5 месяцев и 4 дня
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38013
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.05.24 - 01:15
#6135
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Цитата:
Гога:
Не надо ничего решать , просто положи два цветка .Ну , если возможно , присутствуй на кладбище при захоронении . Там можно сказать несколько

Спасибо
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