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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 10:41
#6016
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Цитата:
abaika95:
в любой фашисткой стране диктатор будет до последнего воевать иначе его свои же олигархи свергнут

Как ёмко сказано. Напомни, когда у Зеленского полномочия заканчиваются?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 10:45
#6017
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Цитата:
abaika95:
что получилось? вторжение россии в 2014 отъем территории война и бомбежки лишь бы украину не приняли в ес

При Януковиче подобных вопросов к Украине даже не возникало. Интересно, почему? Может была какая-то договоренность, которая развалилась после его побега из Украины?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 11:00
#6018
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Цитата:
maxsaf:
Как ёмко сказано. Напомни, когда у Зеленского полномочия заканчиваются?

тогда когда же и у путина
но путин 24 года у власти тасует выборы под себя
он не легитимен и перевыборы его бесполезны
а зеленский в осадном положении
войну закончит и уйдет
такое уже было на западе
например Рузвельт сидел 3 срока только потому что на сша напала япония
чуешь разницу? Цитата:
maxsaf:
При Януковиче подобных вопросов к Украине даже не возникало. Интересно, почему? Может была какая-то договоренность, которая развалилась после его побега из Украины?

может потому что янукович был шестеркой кремля
и сбежал он никуда нибудь а в россию под крылышко хозяина
за что его впрочем и свергли
поэтому и вопросов к шестерке не было
а как только украина сказала иди ты россия нафиг
тут же засуетелись
войну начали
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 11:10
#6019
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Цитата:
abaika95:
тогда когда же и у путина но путин 24 года у власти тасует выборы под себя он не легитимен и перевыборы его бесполезны а зеленский в осадном положении войну закончит и уйдет такое уже было на западе например Рузвельт сидел 3 срока только потому что на сша напала япония чуешь разницу?

Разница лишь в том, кому из них осмелятся напомнить о нелегитимности.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 11:11
#6020
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Цитата:
abaika95:
может потому что янукович был шестеркой кремля и сбежал он никуда нибудь а в россию под крылышко хозяина

Именно. Так и было. Лояльного кремлю сменили на лояльного западу. Отсюда и началась попоболь.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14675
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 11:39
#6021
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Я думаю даже если бы сегодня Порошенко остался у власти, он бы не допустил бы войну. Сел бы за стол переговоров.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5438
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 11:51
#6022
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Цитата:
maxsaf:
Именно. Так и было. Лояльного кремлю сменили на лояльного западу. Отсюда и началась попоболь.


Всем мира добра и удачного дня!

В Грузии в настояшее время партия Грузинская мечта лояльна к России, создавал в свое время олигарх Б. Иванишвили. Во втором чтении, в парламенте приняли закон об иноагентах, что препятствует вхождению в ЕС. При этом гражданское общество стремится в ЕС, евроинтеграцию поддерживают 80 % населения. Народ вышел на протесты, в основном молодежь. Если президент подпишет, тогда будут двигаться в сторону авторитаризма, закрутят гайки, не зависимых СМИ не будет и. т. д. Еще как вариант президент Грузии наложить вето, посмотрим и будем наблюдать.

[Исправлено: Kairat stayer, 03.05.2024 - 12:53]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 13:07
#6023
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Цитата:
maxsaf:
Разница лишь в том, кому из них осмелятся напомнить о нелегитимности.

Путину напомнили
Совет Европы вроде сказал что Путин не легетимен
Цитата:
maxsaf:
Именно. Так и было. Лояльного кремлю сменили на лояльного западу. Отсюда и началась попоболь.

Россия и начала эту попаболь
В первую очередь для себя Цитата:
Vit:
Я думаю даже если бы сегодня Порошенко остался у власти, он бы не допустил бы войну. Сел бы за стол переговоров

Пока Порошенко был у власти Путин ссыковал начинать войну
Когда пришел Зеленский,путину показалось что этот квнщик слабый и его можно просто пугнуть
Но как всегда у Путина он обо**ся
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14675
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 13:18
#6024
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Цитата:
abaika95: Когда пришел Зеленский,путину показалось что этот квнщик слабый и его можно просто пугнуть
Я тоже так думаю. Расчёт был на быструю победу что Зеленский очканет и быстро сдастся. Но все пошло не по плану. И теперь выхода нету как Путину идти до конца.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 13:49
#6025
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Цитата:
Vit:
Расчёт был на быструю победу что Зеленский очканет и быстро сдастся. Но все пошло не по плану. И теперь выхода нету как Путину идти до конца.

Гитлер в свое время тоже думал что СССР колосс на глиняных ногах
Рыпнулся и получил
Пошел до конца правда своего
С дыркой во лбу
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14675
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 13:54
#6026
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Цитата:
abaika95:
Незнаю чем все закончится. Если скажу что болею за РФ то обману отца, деда. Если скажу что болею за Украину то обману маму. Пусть лучше так : болею за Казахстан.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14675
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 14:04
#6027
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Цитата:
abaika95:
Как Кайрат написал все теперь решится на поле боя. Я добавил "момент упущен для переговоров.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4706
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 14:41
#6028
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Цитата:
Skeptic:
Правильно: "сотни тысяч трупов украинцев"

Я не пойму и Вы этому радуетесь? Что Вы за вампир такой? Как можно быть счастливым от людских смертей?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14675
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 14:48
#6029
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Цитата:
saba:
Не кто не радуется. Все переживают . Каждый по своему. То что происходит. Это беда страшная.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4706
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 14:54
#6030
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Цитата:
Vit:
Не кто не радуется

Виталий ,а ты почитай его пост, там же явно видна радость по поводу смерти украинцев и полное отрицание потерь со стороны России. Такой слепой фанат Путина,не желает видеть очевидного.
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