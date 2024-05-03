Отправлено: - 11:00

maxsaf:

Как ёмко сказано. Напомни, когда у Зеленского полномочия заканчиваются?

maxsaf:

При Януковиче подобных вопросов к Украине даже не возникало. Интересно, почему? Может была какая-то договоренность, которая развалилась после его побега из Украины?

Цитата:тогда когда же и у путинано путин 24 года у власти тасует выборы под себяон не легитимен и перевыборы его бесполезныа зеленский в осадном положениивойну закончит и уйдеттакое уже было на западенапример Рузвельт сидел 3 срока только потому что на сша напала япониячуешь разницу? Цитата:может потому что янукович был шестеркой кремляи сбежал он никуда нибудь а в россию под крылышко хозяиназа что его впрочем и сверглипоэтому и вопросов к шестерке не былоа как только украина сказала иди ты россия нафигтут же засуетелисьвойну начали