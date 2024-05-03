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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 10:41
Цитата:
Как ёмко сказано. Напомни, когда у Зеленского полномочия заканчиваются?
abaika95:
в любой фашисткой стране диктатор будет до последнего воевать иначе его свои же олигархи свергнут
в любой фашисткой стране диктатор будет до последнего воевать иначе его свои же олигархи свергнут
Как ёмко сказано. Напомни, когда у Зеленского полномочия заканчиваются?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 10:45
Цитата:
При Януковиче подобных вопросов к Украине даже не возникало. Интересно, почему? Может была какая-то договоренность, которая развалилась после его побега из Украины?
abaika95:
что получилось? вторжение россии в 2014 отъем территории война и бомбежки лишь бы украину не приняли в ес
что получилось? вторжение россии в 2014 отъем территории война и бомбежки лишь бы украину не приняли в ес
При Януковиче подобных вопросов к Украине даже не возникало. Интересно, почему? Может была какая-то договоренность, которая развалилась после его побега из Украины?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 11:00
Цитата:
тогда когда же и у путина
но путин 24 года у власти тасует выборы под себя
он не легитимен и перевыборы его бесполезны
а зеленский в осадном положении
войну закончит и уйдет
такое уже было на западе
например Рузвельт сидел 3 срока только потому что на сша напала япония
чуешь разницу? Цитата:
может потому что янукович был шестеркой кремля
и сбежал он никуда нибудь а в россию под крылышко хозяина
за что его впрочем и свергли
поэтому и вопросов к шестерке не было
а как только украина сказала иди ты россия нафиг
тут же засуетелись
войну начали
maxsaf:
Как ёмко сказано. Напомни, когда у Зеленского полномочия заканчиваются?
Как ёмко сказано. Напомни, когда у Зеленского полномочия заканчиваются?
тогда когда же и у путина
но путин 24 года у власти тасует выборы под себя
он не легитимен и перевыборы его бесполезны
а зеленский в осадном положении
войну закончит и уйдет
такое уже было на западе
например Рузвельт сидел 3 срока только потому что на сша напала япония
чуешь разницу? Цитата:
maxsaf:
При Януковиче подобных вопросов к Украине даже не возникало. Интересно, почему? Может была какая-то договоренность, которая развалилась после его побега из Украины?
При Януковиче подобных вопросов к Украине даже не возникало. Интересно, почему? Может была какая-то договоренность, которая развалилась после его побега из Украины?
может потому что янукович был шестеркой кремля
и сбежал он никуда нибудь а в россию под крылышко хозяина
за что его впрочем и свергли
поэтому и вопросов к шестерке не было
а как только украина сказала иди ты россия нафиг
тут же засуетелись
войну начали
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 11:10
Цитата:
Разница лишь в том, кому из них осмелятся напомнить о нелегитимности.
abaika95:
тогда когда же и у путина но путин 24 года у власти тасует выборы под себя он не легитимен и перевыборы его бесполезны а зеленский в осадном положении войну закончит и уйдет такое уже было на западе например Рузвельт сидел 3 срока только потому что на сша напала япония чуешь разницу?
тогда когда же и у путина но путин 24 года у власти тасует выборы под себя он не легитимен и перевыборы его бесполезны а зеленский в осадном положении войну закончит и уйдет такое уже было на западе например Рузвельт сидел 3 срока только потому что на сша напала япония чуешь разницу?
Разница лишь в том, кому из них осмелятся напомнить о нелегитимности.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 11:11
Цитата:
Именно. Так и было. Лояльного кремлю сменили на лояльного западу. Отсюда и началась попоболь.
abaika95:
может потому что янукович был шестеркой кремля и сбежал он никуда нибудь а в россию под крылышко хозяина
может потому что янукович был шестеркой кремля и сбежал он никуда нибудь а в россию под крылышко хозяина
Именно. Так и было. Лояльного кремлю сменили на лояльного западу. Отсюда и началась попоболь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 11:39
Я думаю даже если бы сегодня Порошенко остался у власти, он бы не допустил бы войну. Сел бы за стол переговоров.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5438
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 11:51
Цитата:
Всем мира добра и удачного дня!
В Грузии в настояшее время партия Грузинская мечта лояльна к России, создавал в свое время олигарх Б. Иванишвили. Во втором чтении, в парламенте приняли закон об иноагентах, что препятствует вхождению в ЕС. При этом гражданское общество стремится в ЕС, евроинтеграцию поддерживают 80 % населения. Народ вышел на протесты, в основном молодежь. Если президент подпишет, тогда будут двигаться в сторону авторитаризма, закрутят гайки, не зависимых СМИ не будет и. т. д. Еще как вариант президент Грузии наложить вето, посмотрим и будем наблюдать.
[Исправлено: Kairat stayer, 03.05.2024 - 12:53]
maxsaf:
Именно. Так и было. Лояльного кремлю сменили на лояльного западу. Отсюда и началась попоболь.
Именно. Так и было. Лояльного кремлю сменили на лояльного западу. Отсюда и началась попоболь.
Всем мира добра и удачного дня!
В Грузии в настояшее время партия Грузинская мечта лояльна к России, создавал в свое время олигарх Б. Иванишвили. Во втором чтении, в парламенте приняли закон об иноагентах, что препятствует вхождению в ЕС. При этом гражданское общество стремится в ЕС, евроинтеграцию поддерживают 80 % населения. Народ вышел на протесты, в основном молодежь. Если президент подпишет, тогда будут двигаться в сторону авторитаризма, закрутят гайки, не зависимых СМИ не будет и. т. д. Еще как вариант президент Грузии наложить вето, посмотрим и будем наблюдать.
[Исправлено: Kairat stayer, 03.05.2024 - 12:53]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 13:07
Цитата:
Путину напомнили
Совет Европы вроде сказал что Путин не легетимен
Цитата:
Россия и начала эту попаболь
В первую очередь для себя Цитата:
Пока Порошенко был у власти Путин ссыковал начинать войну
Когда пришел Зеленский,путину показалось что этот квнщик слабый и его можно просто пугнуть
Но как всегда у Путина он обо**ся
maxsaf:
Разница лишь в том, кому из них осмелятся напомнить о нелегитимности.
Разница лишь в том, кому из них осмелятся напомнить о нелегитимности.
Путину напомнили
Совет Европы вроде сказал что Путин не легетимен
Цитата:
maxsaf:
Именно. Так и было. Лояльного кремлю сменили на лояльного западу. Отсюда и началась попоболь.
Именно. Так и было. Лояльного кремлю сменили на лояльного западу. Отсюда и началась попоболь.
Россия и начала эту попаболь
В первую очередь для себя Цитата:
Vit:
Я думаю даже если бы сегодня Порошенко остался у власти, он бы не допустил бы войну. Сел бы за стол переговоров
Я думаю даже если бы сегодня Порошенко остался у власти, он бы не допустил бы войну. Сел бы за стол переговоров
Пока Порошенко был у власти Путин ссыковал начинать войну
Когда пришел Зеленский,путину показалось что этот квнщик слабый и его можно просто пугнуть
Но как всегда у Путина он обо**ся
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 13:18
Цитата:
abaika95: Когда пришел Зеленский,путину показалось что этот квнщик слабый и его можно просто пугнутьЯ тоже так думаю. Расчёт был на быструю победу что Зеленский очканет и быстро сдастся. Но все пошло не по плану. И теперь выхода нету как Путину идти до конца.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15747
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 13:49
Цитата:
Гитлер в свое время тоже думал что СССР колосс на глиняных ногах
Рыпнулся и получил
Пошел до конца правда своего
С дыркой во лбу
Vit:
Расчёт был на быструю победу что Зеленский очканет и быстро сдастся. Но все пошло не по плану. И теперь выхода нету как Путину идти до конца.
Расчёт был на быструю победу что Зеленский очканет и быстро сдастся. Но все пошло не по плану. И теперь выхода нету как Путину идти до конца.
Гитлер в свое время тоже думал что СССР колосс на глиняных ногах
Рыпнулся и получил
Пошел до конца правда своего
С дыркой во лбу
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 13:54
Цитата:
abaika95:Незнаю чем все закончится. Если скажу что болею за РФ то обману отца, деда. Если скажу что болею за Украину то обману маму. Пусть лучше так : болею за Казахстан.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 14:04
Цитата:
abaika95:Как Кайрат написал все теперь решится на поле боя. Я добавил "момент упущен для переговоров.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4706
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 14:41
Цитата:
Я не пойму и Вы этому радуетесь? Что Вы за вампир такой? Как можно быть счастливым от людских смертей?
Skeptic:
Правильно: "сотни тысяч трупов украинцев"
Правильно: "сотни тысяч трупов украинцев"
Я не пойму и Вы этому радуетесь? Что Вы за вампир такой? Как можно быть счастливым от людских смертей?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 14:48
Цитата:
saba:Не кто не радуется. Все переживают . Каждый по своему. То что происходит. Это беда страшная.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4706
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 14:54
Цитата:
Виталий ,а ты почитай его пост, там же явно видна радость по поводу смерти украинцев и полное отрицание потерь со стороны России. Такой слепой фанат Путина,не желает видеть очевидного.
Vit:
Не кто не радуется
Не кто не радуется
Виталий ,а ты почитай его пост, там же явно видна радость по поводу смерти украинцев и полное отрицание потерь со стороны России. Такой слепой фанат Путина,не желает видеть очевидного.
-
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