Отправлено: - 01:01

Vit:

Теперь все. У РФ нету выхода надо им идти до конца.

Vit: Что же вы гады натворили

Vit: За что нам это всё.

Цитата:остановиться можно в любой момент. сказать всё, я занимаюсь какой-то херней и не стану этого больше делать. или это что? слабость? не "по-пацански"? ну тогда добро пожаловать под пули. самая подходящая дорога для последышей подобного мышления. а вот ныть по поводу последствий собственных же решений и поведения это да, как раз таки не по-мужски.Цитата:да бросьте. я полагаю что цивилизованный мир в курсе постулата "болвану главное мешать, он и сам прекрасно обос...я". так что никто ничего не творил. просто не мешали.Цитата:чудак человек. вы стремились к этому, усилия прикладывали. а как достигли цели так нате пожалуйста, руками разводят "че за херня?"