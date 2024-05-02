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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 22:36
Ладно, я с ним разобрался, за домом, потом жена прискакала, ну ладно, но вот этот продаван рыбы, видя что я за него заступаюсь, ничего не предпринял.
Мда уж..
Он думал убивайте друг друга сами..
Сосед что тот, что продавпн на огромном жыпе новом.
Блин вообще, что за дела.
Часа полтора назад было
Мда уж..
Он думал убивайте друг друга сами..
Сосед что тот, что продавпн на огромном жыпе новом.
Блин вообще, что за дела.
Часа полтора назад было
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 22:41
Блин, это были мои первые разборки на почве этой.
Предыстория, кто то скинул в нашу общую группу певца Шамана и сказал что русские всех перебьют..
Это просто провокация ведь, и вот ч попался на ее удочку.
А сказал это очень весовой мужик тренер, который за Россию и против хохлов..
Мда уж..
И это сюда дошло..
Предыстория, кто то скинул в нашу общую группу певца Шамана и сказал что русские всех перебьют..
Это просто провокация ведь, и вот ч попался на ее удочку.
А сказал это очень весовой мужик тренер, который за Россию и против хохлов..
Мда уж..
И это сюда дошло..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 22:53
Цитата:
От кого ты защитился? Тебя кто-то трогал?
111:
Я защитился
Я защитился
От кого ты защитился? Тебя кто-то трогал?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 23:19
Не че не понял с вашими разборками 1м 90 кабан или че-то такое. Не важно. Я вижу мужчина еду домой принёс, рыбу. Значит полюбому победил в бою.)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 00:02
Ой блин, пока в впцапе выясняли
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 00:03
Цитата:
Мы разобрались, хтя при разборке, а это проходило на фассаде Фараби 85, я бы понес от этого громилы огромное поражение, он бы меня впечатал, однако..
Vit:
Значит полюбому победил в бою.)
Значит полюбому победил в бою.)
Мы разобрались, хтя при разборке, а это проходило на фассаде Фараби 85, я бы понес от этого громилы огромное поражение, он бы меня впечатал, однако..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 00:05
Цитата:
Не меня, а того русского, что продавал рыбу , сосед во дворе, у которого аватарка Сталин, но больше всего это Шаман, которого скинули другие русские и захотели убивать хохлов
maxsaf:
От кого ты защитился? Тебя кто-то трогал?
От кого ты защитился? Тебя кто-то трогал?
Не меня, а того русского, что продавал рыбу , сосед во дворе, у которого аватарка Сталин, но больше всего это Шаман, которого скинули другие русские и захотели убивать хохлов
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 00:06
Именно этот Шаман и стал провокацией, и почему это не удалили админы, сам сейчас разбирался
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 00:10
Цитата:
111:Детский сад устроил. В пятак надо было с ходу что потом прочухах че да как. А вы начали за дом. Потом жена пришла. Фигня какой-то а не разборки.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 00:13
Цитата:
Ко мне 20 человек домой приехали предъявлять че то. Я их всех построил. А предьява была за бабу. Там короче видать жених вспотел. Я и ему его всем кого он притащил с собой на место поставил.
111:
Ко мне 20 человек домой приехали предъявлять че то. Я их всех построил. А предьява была за бабу. Там короче видать жених вспотел. Я и ему его всем кого он притащил с собой на место поставил.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 00:24
Цитата:
Ну так раз тебя не трогали, от кого ты защищался?
111:
Не меня, а того русского
Не меня, а того русского
Ну так раз тебя не трогали, от кого ты защищался?
К
(Полноправные пользователи)
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- 567
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 01:01
Цитата:
остановиться можно в любой момент. сказать всё, я занимаюсь какой-то херней и не стану этого больше делать. или это что? слабость? не "по-пацански"? ну тогда добро пожаловать под пули. самая подходящая дорога для последышей подобного мышления. а вот ныть по поводу последствий собственных же решений и поведения это да, как раз таки не по-мужски.
Цитата:
да бросьте. я полагаю что цивилизованный мир в курсе постулата "болвану главное мешать, он и сам прекрасно обос...я". так что никто ничего не творил. просто не мешали.
Цитата:
чудак человек. вы стремились к этому, усилия прикладывали. а как достигли цели так нате пожалуйста, руками разводят "че за херня?"
Vit:
Теперь все. У РФ нету выхода надо им идти до конца.
Теперь все. У РФ нету выхода надо им идти до конца.
остановиться можно в любой момент. сказать всё, я занимаюсь какой-то херней и не стану этого больше делать. или это что? слабость? не "по-пацански"? ну тогда добро пожаловать под пули. самая подходящая дорога для последышей подобного мышления. а вот ныть по поводу последствий собственных же решений и поведения это да, как раз таки не по-мужски.
Цитата:
Vit: Что же вы гады натворили
да бросьте. я полагаю что цивилизованный мир в курсе постулата "болвану главное мешать, он и сам прекрасно обос...я". так что никто ничего не творил. просто не мешали.
Цитата:
Vit: За что нам это всё.
чудак человек. вы стремились к этому, усилия прикладывали. а как достигли цели так нате пожалуйста, руками разводят "че за херня?"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.05.24 - 01:43
Цитата:
Так это в обе стороны работает. Украина захотела в Европу, усилия свелись к прыжкам в высоту. Получилось в итоге то, что получилось. Щас начнется - они же независимые, куда хотя, туда и скачут. Ну и начнется обсуждение по десятому кругу, что такое независимость и кто может себе это позволить.
[Исправлено: maxsaf, 03.05.2024 - 02:44]
Карачун:
вы стремились к этому, усилия прикладывали. а как достигли цели так нате пожалуйста, руками разводят "че за херня?"
вы стремились к этому, усилия прикладывали. а как достигли цели так нате пожалуйста, руками разводят "че за херня?"
Так это в обе стороны работает. Украина захотела в Европу, усилия свелись к прыжкам в высоту. Получилось в итоге то, что получилось. Щас начнется - они же независимые, куда хотя, туда и скачут. Ну и начнется обсуждение по десятому кругу, что такое независимость и кто может себе это позволить.
[Исправлено: maxsaf, 03.05.2024 - 02:44]
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