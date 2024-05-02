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≡ Tele2 и Altel официально проданы, заявили в минцифровизации РК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49110
Tele2 и Altel официально проданы, заявили в минцифровизации РК
Отправлено: 02.05.24 - 16:39
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На заседании сената, депутат Советбек Медебаев обратился с вопросами к министрам о демонополизации рынка сотовой связи. Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек ответил, что монополия на данном рынке – это очень серьезная и острая проблема для страны.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37952
Tele2 и Altel официально проданы, заявили в минцифровизации РК
Отправлено: 02.05.24 - 16:39
#1
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Просто люди Назарбаева забрали этот бизнес, ну чего уж там.
Был один
Теперь вот делят на двоих..

Поло-половина, поло-половина мая
Поло-половина, поло-половина твая..

[Исправлено: 111, 02.05.2024 - 17:42]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
377
Re: Tele2 и Altel официально проданы, заявили в минцифровизации...
Отправлено: 02.05.24 - 17:17
#2
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У нас как обычно - всё в тени. В свое время трещали как удачно продали нефтяные месторождения. Потом оказалось не совсем удачно. Ну а в последнее время, говорят, что чуть ли не "за бусы" отдали...
Так и сейчас. Мы больше знаем почем продают Фейсбук и другие западные компании, а у себя дома, не знаем ничего...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37952
Tele2 и Altel официально проданы, заявили в минцифровизации РК
Отправлено: 02.05.24 - 18:46
#3
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Цитата:
mks2703:
, а у себя дома, не знаем ничего...

В офшоры продали всю нашу какую никакую военную авиацию.
Абсолютно все военные действующие машины.
До сих пор мировая общественность ищет, кому же..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
739
Re: Tele2 и Altel официально проданы, заявили в минцифровизации...
Отправлено: 02.05.24 - 19:47
#4
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Звонил сегодня в теле2 по поводу отвратительного качества связи, девочка-оператор, усмехаясь, отвечает, что "у нас технические работы". Видимо вот где собака порылась. Скорее бы продали этих ушлых, прижучили остальных операторов и нашли нового, хорошего провайдера
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
377
Re: Tele2 и Altel официально проданы, заявили в минцифровизации...
Отправлено: 02.05.24 - 21:35
#5
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Цитата:
vofkakst:
девочка-оператор, усмехаясь,


Теперь будет усмехаться по-арабски... в парандже вообще не различим её арабское щебетание
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