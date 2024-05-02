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≡ Для ТРЦ в Казахстане могут ввести новую обязанность
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49110
Для ТРЦ в Казахстане могут ввести новую обязанность
Отправлено: 02.05.24 - 13:56
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Крупные ТРЦ могут обязать обеспечивать для посетителей качественный Wi-Fi. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37952
Re: Для ТРЦ в Казахстане могут ввести новую обязанность
Отправлено: 02.05.24 - 13:56
#1
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Цитата:
сидя в кафе, иметь качественный интернет", - п

Зачем?
Ты пришел в кафе, пожрать и отдохнуть или в тырнет пялиться?
А в туалет по большому в ТРЦ, тоже там сидеть часами в тырнете?
Зачем?
Че за министры такие..
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
739
Re: Для ТРЦ в Казахстане могут ввести новую обязанность
Отправлено: 02.05.24 - 15:04
#2
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Лучше бы нагибали провайдеров за некачественный интернет. В какие-то шашки отвлекающие играют. Вот такие умы в министерствах.
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
377
Re: Для ТРЦ в Казахстане могут ввести новую обязанность
Отправлено: 02.05.24 - 21:32
#3
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Ну и нафига этот вай-фай в ТРЦ. Для малолеток. Они там тусят и для тусни им нужен вай-фай. Можно подумать вице-министр Минцифры, озапбочен этой фигней. Лучше бы он озаботился некачественным сигналом 4g в центре городов областного и местного значения.
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