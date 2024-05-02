Re: Для ТРЦ в Казахстане могут ввести новую обязанность

Отправлено: - 21:32

Ну и нафига этот вай-фай в ТРЦ. Для малолеток. Они там тусят и для тусни им нужен вай-фай. Можно подумать вице-министр Минцифры, озапбочен этой фигней. Лучше бы он озаботился некачественным сигналом 4g в центре городов областного и местного значения.