Отправлено: - 21:22

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Это заблуждение. Платят там вообще по другому и крышуют особенно. Не надо выглядеть наивным и не знающим ситуацию изнутри. Это кто себе так будет делать из близких к первому и второму?

Цитата:Ну я наивный. Объясните мне, если вас не затруднит. Странно, что вы гуглите всякий мусор в сети, а здесь не можете, делая таинственные глаза.Всё просто, у нас раньше был тариф, один из самых низких тарифов в мире на эту деятельность. Отсюда мы стали второй страной по майнингу. Потом появился дефицит э/э, в том числе из-за майнинга и тариф начали повышать.Вот честно, лень выкладывать для вас, сколько стоил килловат до 22 года, сколько в 22 году и сколько с 1 января 23 года, для майнинга. Везде разные величины.Если вы намекаете на "интерес" местных агашек, то разочарую вас, этот "интерес" в сравнении с "интересом" Минцифры мелковат. И если там наверху видят, что выхлоп от майнинга мелковат, то они и не будут противиться энергетикам повышающим тариф...И майнеры потянулись на Север, где им может быть пообещали побольше плюшек....