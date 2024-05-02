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Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались вывезти из Казахстана. Как наказали предпринимателя?
Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались вывезти из Казахстана. Как наказали предпринимателя?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49110
Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались вывезти из Казахстана. Как наказали предпринимателя?
Отправлено: 02.05.24 - 15:00
Попытку незаконного вывоза оборудования для майнинга криптовалют предотвратили сотрудники департамента госдоходов по Костанайской области на автомобильном пункте пропуска «Кайрак» еще в ноябре 2023 года. Стоимость оборудования оценивается свыше 230 млн тенге.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15741
Re: Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались...
Отправлено: 02.05.24 - 15:00
Электричества не хватает в стране
Кричали в прошлом году
Надо повысить оплату за электроэнергию
Надо построить АЭС
Надо время перевести чтобы экономить
А вот майнинговые фермы вывозить ни-ни
Вы чё? Они должны пахать в стране пожирая электричества как целый завод
Эти фермы того кого надо фермы))
На них электроэнергии не жалко
Кричали в прошлом году
Надо повысить оплату за электроэнергию
Надо построить АЭС
Надо время перевести чтобы экономить
А вот майнинговые фермы вывозить ни-ни
Вы чё? Они должны пахать в стране пожирая электричества как целый завод
Эти фермы того кого надо фермы))
На них электроэнергии не жалко
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 100
Re: Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались...
Отправлено: 02.05.24 - 16:52
сами создали такие кабальные условия что не выгодно майнить даже со своей генерацией, сколько инвесторов за это время сбежали сколько не приехали с тех пор когда мы были на втором месте. зачем им это оборудование оно оказывается стареет быстрей чем автохлам на дорогах.
Re: Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались...
Отправлено: 02.05.24 - 17:27
Для майнинга электричество должно быть практически халявное. У нас для майнеров недавно вроде цены подняли.
Я как то пробовал посчитать свой майнинг. Там вклиниваешь свой комп в систему таких же компов, типа фермы в сети. Есть таблица на оборудование ( у меня не самый новый комп был 5 лет назад) и есть расчеты в центах, при наличии компа постоянно в сети. Так вот за месяц майнинга, я бы заработал от силы 10 баксов ( с вычетом э/э), ну может чуть больше. Не вариант, через полгода пришлось бы выкидывать комп.
Скоро лето, майнеры на Север потянулись, там где попрохладней и генерацию некуда девать, поближе к АЭС и ТЭЦ.
Я как то пробовал посчитать свой майнинг. Там вклиниваешь свой комп в систему таких же компов, типа фермы в сети. Есть таблица на оборудование ( у меня не самый новый комп был 5 лет назад) и есть расчеты в центах, при наличии компа постоянно в сети. Так вот за месяц майнинга, я бы заработал от силы 10 баксов ( с вычетом э/э), ну может чуть больше. Не вариант, через полгода пришлось бы выкидывать комп.
Скоро лето, майнеры на Север потянулись, там где попрохладней и генерацию некуда девать, поближе к АЭС и ТЭЦ.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37952
Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались вывезти из Казахстана. Как наказали предпринимателя?
Отправлено: 02.05.24 - 17:49
Цитата:
Никто им цены не подымал.
Они платят по другому.
mks2703:
. У нас для майнеров недавно вроде цены подняли.
. У нас для майнеров недавно вроде цены подняли.
Никто им цены не подымал.
Они платят по другому.
Re: Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались...
Отправлено: 02.05.24 - 18:17
Цитата:
Интересно как? Баурсаками, кумысом или фотками?
"...При этом, в соответствии с новой редакцией статьи 606-3 Налогового кодекса размер ставки платы за цифровой майнинг будет зависеть от стоимости 1 киловатт-часа электроэнергии.
Например, если цена 1кВт/час э/э является 17 тенге, то сумма платы будет составлять 9 тенге за 1 кВт/час э/э, потребленной в целях майнинга. В случае, если цена 1кВт/час э/э является 17,1 или 17,9 тенге, то сумма платы будет составлять 8 тенге за 1 кВт/час э/э, потребленной в целях майнинга...."
Это с этого года. Что было в прошлом году погуглите. Это не полные выкладки...(отсюда uchet.kz)
111:
Никто им цены не подымал. Они платят по другому.
Никто им цены не подымал. Они платят по другому.
Интересно как? Баурсаками, кумысом или фотками?
"...При этом, в соответствии с новой редакцией статьи 606-3 Налогового кодекса размер ставки платы за цифровой майнинг будет зависеть от стоимости 1 киловатт-часа электроэнергии.
Например, если цена 1кВт/час э/э является 17 тенге, то сумма платы будет составлять 9 тенге за 1 кВт/час э/э, потребленной в целях майнинга. В случае, если цена 1кВт/час э/э является 17,1 или 17,9 тенге, то сумма платы будет составлять 8 тенге за 1 кВт/час э/э, потребленной в целях майнинга...."
Это с этого года. Что было в прошлом году погуглите. Это не полные выкладки...(отсюда uchet.kz)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37952
Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались вывезти из Казахстана. Как наказали предпринимателя?
Отправлено: 02.05.24 - 18:44
Цитата:
Это заблуждение.
Платят там вообще по другому и крышуют особенно.
Не надо выглядеть наивным и не знающим ситуацию изнутри.
Это кто себе так будет делать из близких к первому и второму?
mks2703:
Это с этого года. Что было в прошлом году погуглите. Это не полные выкладки...(
Это с этого года. Что было в прошлом году погуглите. Это не полные выкладки...(
Это заблуждение.
Платят там вообще по другому и крышуют особенно.
Не надо выглядеть наивным и не знающим ситуацию изнутри.
Это кто себе так будет делать из близких к первому и второму?
Re: Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались...
Отправлено: 02.05.24 - 21:22
Цитата:
Ну я наивный. Объясните мне, если вас не затруднит. Странно, что вы гуглите всякий мусор в сети, а здесь не можете, делая таинственные глаза.
Всё просто, у нас раньше был тариф, один из самых низких тарифов в мире на эту деятельность. Отсюда мы стали второй страной по майнингу. Потом появился дефицит э/э, в том числе из-за майнинга и тариф начали повышать.
Вот честно, лень выкладывать для вас, сколько стоил килловат до 22 года, сколько в 22 году и сколько с 1 января 23 года, для майнинга. Везде разные величины.
Если вы намекаете на "интерес" местных агашек, то разочарую вас, этот "интерес" в сравнении с "интересом" Минцифры мелковат. И если там наверху видят, что выхлоп от майнинга мелковат, то они и не будут противиться энергетикам повышающим тариф...
И майнеры потянулись на Север, где им может быть пообещали побольше плюшек....
111:
Это заблуждение. Платят там вообще по другому и крышуют особенно. Не надо выглядеть наивным и не знающим ситуацию изнутри. Это кто себе так будет делать из близких к первому и второму?
Это заблуждение. Платят там вообще по другому и крышуют особенно. Не надо выглядеть наивным и не знающим ситуацию изнутри. Это кто себе так будет делать из близких к первому и второму?
Ну я наивный. Объясните мне, если вас не затруднит. Странно, что вы гуглите всякий мусор в сети, а здесь не можете, делая таинственные глаза.
Всё просто, у нас раньше был тариф, один из самых низких тарифов в мире на эту деятельность. Отсюда мы стали второй страной по майнингу. Потом появился дефицит э/э, в том числе из-за майнинга и тариф начали повышать.
Вот честно, лень выкладывать для вас, сколько стоил килловат до 22 года, сколько в 22 году и сколько с 1 января 23 года, для майнинга. Везде разные величины.
Если вы намекаете на "интерес" местных агашек, то разочарую вас, этот "интерес" в сравнении с "интересом" Минцифры мелковат. И если там наверху видят, что выхлоп от майнинга мелковат, то они и не будут противиться энергетикам повышающим тариф...
И майнеры потянулись на Север, где им может быть пообещали побольше плюшек....
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