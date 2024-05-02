Re: Tele2 и Altel официально проданы, заявили в минцифровизации...

Отправлено: - 17:17

У нас как обычно - всё в тени. В свое время трещали как удачно продали нефтяные месторождения. Потом оказалось не совсем удачно. Ну а в последнее время, говорят, что чуть ли не "за бусы" отдали...

Так и сейчас. Мы больше знаем почем продают Фейсбук и другие западные компании, а у себя дома, не знаем ничего...