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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1305
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 17:46
Цитата:
На этот очередной набор глупостей даже отвечать неловко... Дабы не опуститься до этого же уровня.
abaika95:
На этот очередной набор глупостей даже отвечать неловко... Дабы не опуститься до этого же уровня.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 17:47
Цитата:
Хм..
А действительно?
Почему улица нацистов цела и невредима?
abaika95:
Банковая чеж целая стоит?
Банковая чеж целая стоит?
Хм..
А действительно?
Почему улица нацистов цела и невредима?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 17:58
Цитата:
111:Ты когда в донбас стреляли. Молчал? Молчал. Я повторяюсь уже Зеленский с чистыми руками пришол. Он мог не на самолете а на пешком пойти в донбас. И поговорить. Послушать. Услышать. Ещё до бороды. С понтовой.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 18:03
Цитата:
Он че бороду нарастил? Кому она нужна. Для чего. Ты просто пойди к людям. Скажи им я вас люблю. Оно че сделало. Границы закрыл. 300 тыщ ещё надо людей.
111:
Он че бороду нарастил? Кому она нужна. Для чего. Ты просто пойди к людям. Скажи им я вас люблю. Оно че сделало. Границы закрыл. 300 тыщ ещё надо людей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15741
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 18:12
Цитата:
Да вам и ответить то нечего)
Вопросы то актуальные которые даже россияне задают,правда пока тихо в пабликах
Как можно верить что Россия воюет с нацизмом если газовая труба с которой нацисты покупают танки на западе так и не перекрыта?
Россия получается платит за смерть своих солдат
Как можно воевать с нацистами и пытаться подписывать с ними мирные договоры с Стамбуле?
Получается Россия согласна жить рядом с нацистами и торговать с ними
Как можно воевать с нацистами и не уничтожить их логово
А как только главный нацист приезжает на фронт на том участке тут же прекращаются обстрелы?
А может нацисты не в Киеве а в Москве? Которые работают на то чтобы уничтожить население России, Тогда все вопросы выше получают ответы)
Skeptic:
На этот очередной набор глупостей даже отвечать неловко... Дабы не опуститься до этого же уровня
На этот очередной набор глупостей даже отвечать неловко... Дабы не опуститься до этого же уровня
Да вам и ответить то нечего)
Вопросы то актуальные которые даже россияне задают,правда пока тихо в пабликах
Как можно верить что Россия воюет с нацизмом если газовая труба с которой нацисты покупают танки на западе так и не перекрыта?
Россия получается платит за смерть своих солдат
Как можно воевать с нацистами и пытаться подписывать с ними мирные договоры с Стамбуле?
Получается Россия согласна жить рядом с нацистами и торговать с ними
Как можно воевать с нацистами и не уничтожить их логово
А как только главный нацист приезжает на фронт на том участке тут же прекращаются обстрелы?
А может нацисты не в Киеве а в Москве? Которые работают на то чтобы уничтожить население России, Тогда все вопросы выше получают ответы)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 18:13
Цитата:
Сынок твой - хохол, получается, раз за бугор намылился?
111:
Не парься, я не хохол, за спинами янки не прячусь. Тут Родина моя..
Не парься, я не хохол, за спинами янки не прячусь. Тут Родина моя..
Сынок твой - хохол, получается, раз за бугор намылился?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 18:39
Цитата:
Нет.
Я тогда был того же мнения, что оккупантов нужно уничтожать.
Vit:
Ты когда в донбас стреляли. Молчал? Молчал
Ты когда в донбас стреляли. Молчал? Молчал
Нет.
Я тогда был того же мнения, что оккупантов нужно уничтожать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 18:40
Цитата:
Как ты что ли?
Он наполовин русский, наполовину казах.
Это у вас мигрантов что, хохлы метисы все?
maxsaf:
Сынок твой - хохол, получается
Сынок твой - хохол, получается
Как ты что ли?
Он наполовин русский, наполовину казах.
Это у вас мигрантов что, хохлы метисы все?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 18:41
Цитата:
К этим российским канибалам и детоубийцаи, даже они если Герои, я только плюнуть могу в их рожу..
А патаму что это преступники для меня все равно.
[Исправлено: 111, 02.05.2024 - 19:42]
Vit:
просто пойди к людям. Скажи им я вас люблю.
просто пойди к людям. Скажи им я вас люблю.
К этим российским канибалам и детоубийцаи, даже они если Герои, я только плюнуть могу в их рожу..
А патаму что это преступники для меня все равно.
[Исправлено: 111, 02.05.2024 - 19:42]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 19:22
Цитата:
Нет, не как я. У меня и родители, и дедушки бабушки украинцы. Жизнь в Казахстане не сделала меня казахом.
[Исправлено: maxsaf, 02.05.2024 - 20:23]
111:
Как ты что ли? Он наполовин русский, наполовину казах. Это у вас мигрантов что, хохлы метисы все?
Как ты что ли? Он наполовин русский, наполовину казах. Это у вас мигрантов что, хохлы метисы все?
Нет, не как я. У меня и родители, и дедушки бабушки украинцы. Жизнь в Казахстане не сделала меня казахом.
[Исправлено: maxsaf, 02.05.2024 - 20:23]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 19:30
Цитата:
Клиника
111:
мы что то тоже должны им продавать, больше крови, больше денег..
мы что то тоже должны им продавать, больше крови, больше денег..
Клиника
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 19:31
Цитата:
Это все, на что ты способен...
111:
В Китае купить, тут шильдики клеить.
В Китае купить, тут шильдики клеить.
Это все, на что ты способен...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 19:36
Если, че в крови хохол и русский. Ну дети ещё и беларуссы. Мои. Короче вот так. Разнобой теперь мы)
[Исправлено: Vit, 02.05.2024 - 19:37]
[Исправлено: Vit, 02.05.2024 - 19:37]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 22:29
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 22:33
Такая вот аватарка
Так вот, вышел татарин или башкирин, начал на него наезжать за аватарку типа фашиста.
Я защитился
Он огромный молодой бугай, мне вжарил, я на него, он метр 90 примерно и здоровый, говорю пошли на разборки
Так вот, вышел татарин или башкирин, начал на него наезжать за аватарку типа фашиста.
Я защитился
Он огромный молодой бугай, мне вжарил, я на него, он метр 90 примерно и здоровый, говорю пошли на разборки
-
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