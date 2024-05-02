Отправлено: - 18:12

Skeptic:

На этот очередной набор глупостей даже отвечать неловко... Дабы не опуститься до этого же уровня

Цитата:Да вам и ответить то нечего)Вопросы то актуальные которые даже россияне задают,правда пока тихо в пабликахКак можно верить что Россия воюет с нацизмом если газовая труба с которой нацисты покупают танки на западе так и не перекрыта?Россия получается платит за смерть своих солдатКак можно воевать с нацистами и пытаться подписывать с ними мирные договоры с Стамбуле?Получается Россия согласна жить рядом с нацистами и торговать с нимиКак можно воевать с нацистами и не уничтожить их логовоА как только главный нацист приезжает на фронт на том участке тут же прекращаются обстрелы?А может нацисты не в Киеве а в Москве? Которые работают на то чтобы уничтожить население России, Тогда все вопросы выше получают ответы)