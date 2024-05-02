НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 400 из 401«1...398399400401»
Ответить Новый топик
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1305
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 17:46
#5986
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

На этот очередной набор глупостей даже отвечать неловко... Дабы не опуститься до этого же уровня.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37952
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 17:47
#5987
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Банковая чеж целая стоит?

Хм..
А действительно?
Почему улица нацистов цела и невредима?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14658
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 17:58
#5988
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты когда в донбас стреляли. Молчал? Молчал. Я повторяюсь уже Зеленский с чистыми руками пришол. Он мог не на самолете а на пешком пойти в донбас. И поговорить. Послушать. Услышать. Ещё до бороды. С понтовой.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14658
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 18:03
#5989
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Он че бороду нарастил? Кому она нужна. Для чего. Ты просто пойди к людям. Скажи им я вас люблю. Оно че сделало. Границы закрыл. 300 тыщ ещё надо людей.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15741
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 18:12
#5990
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
На этот очередной набор глупостей даже отвечать неловко... Дабы не опуститься до этого же уровня

Да вам и ответить то нечего)
Вопросы то актуальные которые даже россияне задают,правда пока тихо в пабликах

Как можно верить что Россия воюет с нацизмом если газовая труба с которой нацисты покупают танки на западе так и не перекрыта?
Россия получается платит за смерть своих солдат
Как можно воевать с нацистами и пытаться подписывать с ними мирные договоры с Стамбуле?
Получается Россия согласна жить рядом с нацистами и торговать с ними
Как можно воевать с нацистами и не уничтожить их логово
А как только главный нацист приезжает на фронт на том участке тут же прекращаются обстрелы?

А может нацисты не в Киеве а в Москве? Которые работают на то чтобы уничтожить население России, Тогда все вопросы выше получают ответы)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23039
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 18:13
#5991
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Не парься, я не хохол, за спинами янки не прячусь. Тут Родина моя..

Сынок твой - хохол, получается, раз за бугор намылился? :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37952
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 18:39
#5992
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ты когда в донбас стреляли. Молчал? Молчал

Нет.
Я тогда был того же мнения, что оккупантов нужно уничтожать.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37952
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 18:40
#5993
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сынок твой - хохол, получается

Как ты что ли?
Он наполовин русский, наполовину казах.
Это у вас мигрантов что, хохлы метисы все?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37952
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 18:41
#5994
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
просто пойди к людям. Скажи им я вас люблю.

К этим российским канибалам и детоубийцаи, даже они если Герои, я только плюнуть могу в их рожу..
А патаму что это преступники для меня все равно.

[Исправлено: 111, 02.05.2024 - 19:42]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23039
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 19:22
#5995
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Как ты что ли? Он наполовин русский, наполовину казах. Это у вас мигрантов что, хохлы метисы все?

Нет, не как я. У меня и родители, и дедушки бабушки украинцы. Жизнь в Казахстане не сделала меня казахом.

[Исправлено: maxsaf, 02.05.2024 - 20:23]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23039
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 19:30
#5996
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
мы что то тоже должны им продавать, больше крови, больше денег..

Клиника
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23039
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 19:31
#5997
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
В Китае купить, тут шильдики клеить.

Это все, на что ты способен...
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14658
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 19:36
#5998
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если, че в крови хохол и русский. Ну дети ещё и беларуссы. Мои. Короче вот так. Разнобой теперь мы)

[Исправлено: Vit, 02.05.2024 - 19:37]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37952
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 22:29
#5999
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня рыбу брал, у русского



У него на аватарке Сталин
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37952
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 22:33
#6000
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая вот аватарка


Так вот, вышел татарин или башкирин, начал на него наезжать за аватарку типа фашиста.
Я защитился
Он огромный молодой бугай, мне вжарил, я на него, он метр 90 примерно и здоровый, говорю пошли на разборки
Профайл
Страница 400 из 401«1...398399400401»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS