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Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались вывезти из Казахстана. Как наказали предпринимателя?
Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались вывезти из Казахстана. Как наказали предпринимателя?
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