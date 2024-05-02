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≡ Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались вывезти из Казахстана. Как наказали предпринимателя?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49110
Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались вывезти из Казахстана. Как наказали предпринимателя?
Отправлено: 02.05.24 - 15:00
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Попытку незаконного вывоза оборудования для майнинга криптовалют предотвратили сотрудники департамента госдоходов по Костанайской области на автомобильном пункте пропуска «Кайрак» еще в ноябре 2023 года. Стоимость оборудования оценивается свыше 230 млн тенге.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15741
Re: Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались...
Отправлено: 02.05.24 - 15:00
#1
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Электричества не хватает в стране
Кричали в прошлом году
Надо повысить оплату за электроэнергию
Надо построить АЭС
Надо время перевести чтобы экономить

А вот майнинговые фермы вывозить ни-ни
Вы чё? Они должны пахать в стране пожирая электричества как целый завод
Эти фермы того кого надо фермы))
На них электроэнергии не жалко
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
100
Re: Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались...
Отправлено: 02.05.24 - 16:52
#2
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сами создали такие кабальные условия что не выгодно майнить даже со своей генерацией, сколько инвесторов за это время сбежали сколько не приехали с тех пор когда мы были на втором месте. зачем им это оборудование оно оказывается стареет быстрей чем автохлам на дорогах.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
374
Re: Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались...
Отправлено: 02.05.24 - 17:27
#3
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Для майнинга электричество должно быть практически халявное. У нас для майнеров недавно вроде цены подняли.
Я как то пробовал посчитать свой майнинг. Там вклиниваешь свой комп в систему таких же компов, типа фермы в сети. Есть таблица на оборудование ( у меня не самый новый комп был 5 лет назад) и есть расчеты в центах, при наличии компа постоянно в сети. Так вот за месяц майнинга, я бы заработал от силы 10 баксов ( с вычетом э/э), ну может чуть больше. Не вариант, через полгода пришлось бы выкидывать комп.
Скоро лето, майнеры на Север потянулись, там где попрохладней и генерацию некуда девать, поближе к АЭС и ТЭЦ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37948
Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались вывезти из Казахстана. Как наказали предпринимателя?
Отправлено: 02.05.24 - 17:49
#4
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Цитата:
mks2703:
. У нас для майнеров недавно вроде цены подняли.

Никто им цены не подымал.
Они платят по другому.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
374
Re: Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались...
Отправлено: 02.05.24 - 18:17
#5
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Цитата:
111:
Никто им цены не подымал. Они платят по другому.


Интересно как? Баурсаками, кумысом или фотками?

"...При этом, в соответствии с новой редакцией статьи 606-3 Налогового кодекса размер ставки платы за цифровой майнинг будет зависеть от стоимости 1 киловатт-часа электроэнергии.
Например, если цена 1кВт/час э/э является 17 тенге, то сумма платы будет составлять 9 тенге за 1 кВт/час э/э, потребленной в целях майнинга. В случае, если цена 1кВт/час э/э является 17,1 или 17,9 тенге, то сумма платы будет составлять 8 тенге за 1 кВт/час э/э, потребленной в целях майнинга...."
Это с этого года. Что было в прошлом году погуглите. Это не полные выкладки...(отсюда uchet.kz)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37948
Майнинговую ферму на 230 млн тенге незаконно пытались вывезти из Казахстана. Как наказали предпринимателя?
Отправлено: 02.05.24 - 18:44
#6
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Цитата:
mks2703:
Это с этого года. Что было в прошлом году погуглите. Это не полные выкладки...(

Это заблуждение.
Платят там вообще по другому и крышуют особенно.
Не надо выглядеть наивным и не знающим ситуацию изнутри.
Это кто себе так будет делать из близких к первому и второму?
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