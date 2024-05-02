Отправлено: - 18:44

mks2703:

Это с этого года. Что было в прошлом году погуглите. Это не полные выкладки...(

Цитата:Это заблуждение.Платят там вообще по другому и крышуют особенно.Не надо выглядеть наивным и не знающим ситуацию изнутри.Это кто себе так будет делать из близких к первому и второму?