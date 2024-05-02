Отправлено: - 12:32

Vit:

Со слов языковых патрулей Казахстан не моя родина потому чо я язык Незнаю. Так?

Цитата:А со слов властей России, я так же не имею никакого отношения к ней.Где этот патруль, ты лично его видел или врешь?