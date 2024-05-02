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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3917
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 12:23
#5941
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Цитата:
111:
А наши местные славяне хотят уничтожить все вплоть до Варшавы, при этом постоянно приводя поляков нам в пример..


Пациент, на процедуры пора!
Разжигаешь ненависть к местным русским?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37925
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 12:32
#5942
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Цитата:
Vit:
Со слов языковых патрулей Казахстан не моя родина потому чо я язык Незнаю. Так?

А со слов властей России, я так же не имею никакого отношения к ней.
Где этот патруль, ты лично его видел или врешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37925
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 12:33
#5943
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Цитата:
Vit:
Так вы определитесь кто вам братья. Русские, хохлы. Или китайцы. Для меня это важно что б принять судьбоносное решение.

Ты уже давно принял, давно хочешь отсюда свалить, обозвав тех, кто останется нациками.
Разве не так?
Ты это через раз говоришь ведь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37925
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 12:34
#5944
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Цитата:
таноми52:
ненависть к местным русским?

С каких пор славяне это русские?
У тебя там как с русским языком то?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14651
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 12:42
#5945
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Цитата:
111: А со слов властей России
Россия, я уже говорил. Приютила миллионы азиат. Таджиков, узбеков и тд. Сотни с костаная гоняют на вахту. И все равно русские плохие. Так езжайте в Англию раком собирайте клубнику. Раз Россия вам так не мила.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14651
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 12:49
#5946
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Цитата:
111: Где этот патруль, ты лично его видел или врешь?
Нет, лично не видел. Они как правило нападают на слабых. Продавцы, консультанты в банках, цонах и тд. На улице врятли он подойдёт ко мне. Жаль. Конечно.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3917
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:12
#5947
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Цитата:
111:
таноми52: ненависть к местным русским?

С каких пор славяне это русские?


Разжигаешь именно к местным славянам?
Точку невозврата уже прошёл
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37925
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:24
#5948
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Цитата:
Vit:
Нет, лично не видел.

Ну вот видишь, значит врешь.
Если где то услышал какого то, это не означает, что все казахи, русские, татары, хохлы, оставшиеся тут, все нацики.
Ты не видел лично, не слышал, а говоришь уже третий год ровно, что все нацики тут остануться, а ты уедешь.
Слово ВСЕ.
Это неправильно и как то по заподлянски что ли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37925
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:27
#5949
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Цитата:
Vit:
Так езжайте в Англию раком собирайте клубнику.

Вот видишь, все мы почему то казахи, должны ехать , да еще раком и почему то в Англию за клубникой.
По моему это ты к полякам гоняешь, я клубнику беру дачную, варю варенье, замораживаю на зиму, делаю мороженное детям, смузи.
Видишь, ты собрался уезжать, и уже нож в спину нам втыкаешь, даже пока не уехав.
Эх ты.
Думал ты лучше.

[Исправлено: 111, 02.05.2024 - 14:28]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37925
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:30
#5950
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Цитата:
Vit:
Раз Россия вам так не мила.

А кто за Россию то говорил?
Я говорю за то, что вы посылаете всех пацанят на тупую бойню.
Россия завтра стряхнет вас, она возьмет свое, но не вы, которые хотят выжечь все до Варшавы..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14651
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:36
#5951
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Цитата:
111: Видишь, ты собрался уезжать, и уже нож в спину нам втыкаешь, даже пока не уехав.
Кому? Мне нож в тыкали. Я нет. Совести столько нету. Не надо на меня вешать не нужное.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14651
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:40
#5952
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Цитата:
111:
Это неправильно и как то по заподлянски что ли

Не по заподлянски а не по пацански если че. Я не слепой и не глухой. Все вижу, глаза есть. Иногда спиным мозгом чувствую. Так что сказки мне не надо говорить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37925
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:51
#5953
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Цитата:
Vit:
Иногда спиным мозгом чувствую. Так что сказки

То есть ты лично мне врешь, что тебя кто то там выгонял, какой то патруль?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37925
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:52
#5954
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Цитата:
Vit:
Мне нож в тыкали. Я

Кто конкретно?
Это был я?
Почему ко мне такие претензии?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14651
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:56
#5955
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Цитата:
111: По моему это ты к полякам гоняешь,
Гонял. Если, че. Буду дальше гонять? Незнаю. Планы другие. К тому же моя совесть чистая. Я с Польши украинскую таскал косметику маде ин Украина. Люди получали зп. Уходило ли на сво или на Ато я не знаю. Пусть будет у них на совести.
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