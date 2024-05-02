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≡ Для ТРЦ в Казахстане могут ввести новую обязанность
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49108
Для ТРЦ в Казахстане могут ввести новую обязанность
Отправлено: 02.05.24 - 13:56
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Крупные ТРЦ могут обязать обеспечивать для посетителей качественный Wi-Fi. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37925
Re: Для ТРЦ в Казахстане могут ввести новую обязанность
Отправлено: 02.05.24 - 13:56
#1
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Цитата:
сидя в кафе, иметь качественный интернет", - п

Зачем?
Ты пришел в кафе, пожрать и отдохнуть или в тырнет пялиться?
А в туалет по большому в ТРЦ, тоже там сидеть часами в тырнете?
Зачем?
Че за министры такие..
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