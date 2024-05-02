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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 12:23
Цитата:
Пациент, на процедуры пора!
Разжигаешь ненависть к местным русским?
111:
А наши местные славяне хотят уничтожить все вплоть до Варшавы, при этом постоянно приводя поляков нам в пример..
А наши местные славяне хотят уничтожить все вплоть до Варшавы, при этом постоянно приводя поляков нам в пример..
Пациент, на процедуры пора!
Разжигаешь ненависть к местным русским?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 12:32
Цитата:
А со слов властей России, я так же не имею никакого отношения к ней.
Где этот патруль, ты лично его видел или врешь?
Vit:
Со слов языковых патрулей Казахстан не моя родина потому чо я язык Незнаю. Так?
Со слов языковых патрулей Казахстан не моя родина потому чо я язык Незнаю. Так?
А со слов властей России, я так же не имею никакого отношения к ней.
Где этот патруль, ты лично его видел или врешь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 12:33
Цитата:
Ты уже давно принял, давно хочешь отсюда свалить, обозвав тех, кто останется нациками.
Разве не так?
Ты это через раз говоришь ведь.
Vit:
Так вы определитесь кто вам братья. Русские, хохлы. Или китайцы. Для меня это важно что б принять судьбоносное решение.
Так вы определитесь кто вам братья. Русские, хохлы. Или китайцы. Для меня это важно что б принять судьбоносное решение.
Ты уже давно принял, давно хочешь отсюда свалить, обозвав тех, кто останется нациками.
Разве не так?
Ты это через раз говоришь ведь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 12:34
Цитата:
С каких пор славяне это русские?
У тебя там как с русским языком то?
таноми52:
ненависть к местным русским?
ненависть к местным русским?
С каких пор славяне это русские?
У тебя там как с русским языком то?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 12:42
Цитата:
111: А со слов властей РоссииРоссия, я уже говорил. Приютила миллионы азиат. Таджиков, узбеков и тд. Сотни с костаная гоняют на вахту. И все равно русские плохие. Так езжайте в Англию раком собирайте клубнику. Раз Россия вам так не мила.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 12:49
Цитата:
111: Где этот патруль, ты лично его видел или врешь?Нет, лично не видел. Они как правило нападают на слабых. Продавцы, консультанты в банках, цонах и тд. На улице врятли он подойдёт ко мне. Жаль. Конечно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:12
Цитата:
Разжигаешь именно к местным славянам?
Точку невозврата уже прошёл
111:
таноми52: ненависть к местным русским?
С каких пор славяне это русские?
таноми52: ненависть к местным русским?
С каких пор славяне это русские?
Разжигаешь именно к местным славянам?
Точку невозврата уже прошёл
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:24
Цитата:
Ну вот видишь, значит врешь.
Если где то услышал какого то, это не означает, что все казахи, русские, татары, хохлы, оставшиеся тут, все нацики.
Ты не видел лично, не слышал, а говоришь уже третий год ровно, что все нацики тут остануться, а ты уедешь.
Слово ВСЕ.
Это неправильно и как то по заподлянски что ли..
Vit:
Нет, лично не видел.
Нет, лично не видел.
Ну вот видишь, значит врешь.
Если где то услышал какого то, это не означает, что все казахи, русские, татары, хохлы, оставшиеся тут, все нацики.
Ты не видел лично, не слышал, а говоришь уже третий год ровно, что все нацики тут остануться, а ты уедешь.
Слово ВСЕ.
Это неправильно и как то по заподлянски что ли..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:27
Цитата:
Вот видишь, все мы почему то казахи, должны ехать , да еще раком и почему то в Англию за клубникой.
По моему это ты к полякам гоняешь, я клубнику беру дачную, варю варенье, замораживаю на зиму, делаю мороженное детям, смузи.
Видишь, ты собрался уезжать, и уже нож в спину нам втыкаешь, даже пока не уехав.
Эх ты.
Думал ты лучше.
[Исправлено: 111, 02.05.2024 - 14:28]
Vit:
Так езжайте в Англию раком собирайте клубнику.
Так езжайте в Англию раком собирайте клубнику.
Вот видишь, все мы почему то казахи, должны ехать , да еще раком и почему то в Англию за клубникой.
По моему это ты к полякам гоняешь, я клубнику беру дачную, варю варенье, замораживаю на зиму, делаю мороженное детям, смузи.
Видишь, ты собрался уезжать, и уже нож в спину нам втыкаешь, даже пока не уехав.
Эх ты.
Думал ты лучше.
[Исправлено: 111, 02.05.2024 - 14:28]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:30
Цитата:
А кто за Россию то говорил?
Я говорю за то, что вы посылаете всех пацанят на тупую бойню.
Россия завтра стряхнет вас, она возьмет свое, но не вы, которые хотят выжечь все до Варшавы..
Vit:
Раз Россия вам так не мила.
Раз Россия вам так не мила.
А кто за Россию то говорил?
Я говорю за то, что вы посылаете всех пацанят на тупую бойню.
Россия завтра стряхнет вас, она возьмет свое, но не вы, которые хотят выжечь все до Варшавы..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:36
Цитата:
111: Видишь, ты собрался уезжать, и уже нож в спину нам втыкаешь, даже пока не уехав.Кому? Мне нож в тыкали. Я нет. Совести столько нету. Не надо на меня вешать не нужное.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:40
Цитата:
Не по заподлянски а не по пацански если че. Я не слепой и не глухой. Все вижу, глаза есть. Иногда спиным мозгом чувствую. Так что сказки мне не надо говорить.
111:
Это неправильно и как то по заподлянски что ли
Это неправильно и как то по заподлянски что ли
Не по заподлянски а не по пацански если че. Я не слепой и не глухой. Все вижу, глаза есть. Иногда спиным мозгом чувствую. Так что сказки мне не надо говорить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:51
Цитата:
То есть ты лично мне врешь, что тебя кто то там выгонял, какой то патруль?
Vit:
Иногда спиным мозгом чувствую. Так что сказки
Иногда спиным мозгом чувствую. Так что сказки
То есть ты лично мне врешь, что тебя кто то там выгонял, какой то патруль?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:52
Цитата:
Кто конкретно?
Это был я?
Почему ко мне такие претензии?
Vit:
Мне нож в тыкали. Я
Мне нож в тыкали. Я
Кто конкретно?
Это был я?
Почему ко мне такие претензии?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.05.24 - 13:56
Цитата:
111: По моему это ты к полякам гоняешь,Гонял. Если, че. Буду дальше гонять? Незнаю. Планы другие. К тому же моя совесть чистая. Я с Польши украинскую таскал косметику маде ин Украина. Люди получали зп. Уходило ли на сво или на Ато я не знаю. Пусть будет у них на совести.
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