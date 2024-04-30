Отправлено: - 16:24

maxsaf:

Интересно, всех, кто бухает, так бомбит от этой новости? я не пью и не курю, мне весело

maxsaf:

В твоей школе психолог - главнее?

родом из Шанхая2022:

дворяне и бабуся не прокатят так клубника....помни больше150ти тенге...уже цель и стимул...

mks2703:

Интересно, где это в инсте, можно клепая посты заработать 150 штук?

mks2703:

Сейчас в комбинате 5 разряд получает 350-400 штук

mks2703:

В карьере и шахте получают побольше, гораздо

mks2703:

150-200 штук это 2 разряд, по которому принимают на работу.

родом из Шанхая2022:

больше 150ти....зимой на печи сидишь чай с баранками пьёшь да с малиновым вареньем...не жизнь а сказка

Цитата:По весне некоторой части людей всегда веселоА потом галоперидола им не хватает унять их веселье))Цитата:Психолог всегда главнееЦитата:Что за набор слов?Цитата:150 штук это ещё копейкиПрофессиональный сммщик под 300-400 зарабатывает ведя несколько проектовЦитата:А пока молодой человек до этого разряда доростет доучиться сколько времени пройдет?Цитата:Побольше сколько? Тыщ 500? Дохнуть в шахте из за пыли и условий труда и получать столько же сколько водитель городского автобуса? Цитата:150 штук средняя сумма получаемая работягами на комбинатахЭто копейки Цитата:Ещё раз150 тыс это не деньги сейчас