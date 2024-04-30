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Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 30.04.24 - 17:44
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила на предложение мажилисменов. Депутаты считают, что потребляющие табачные изделия и алкоголь должны платить за ОСМС больше, чем ведущие здоровый образ жизни.
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Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 10:50
Цитата:
saba: за ОСМССаба осмс тема. Я когда залетел с ковидом.меня государство бесплатно лечило. Причём положили в самую лучшую больницу города. Ах какие врачи были. Молодцы. В палату заходили и с каждым персонально общались.
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 01.05.24 - 13:35
Цитата:
.....каких скидок ты захотел нам не курящим?
.....они типа приболевшие на некоторых предприятиях вообще запрещено курить представляешь какие у них уши...
Vit:
А для меня не курильшика не фига не каких скачух нету. Даже обидно. Почему для них директор не жопится строить спец зоны. А для меня нет.
А для меня не курильшика не фига не каких скачух нету. Даже обидно. Почему для них директор не жопится строить спец зоны. А для меня нет.
.....каких скидок ты захотел нам не курящим?
.....они типа приболевшие на некоторых предприятиях вообще запрещено курить представляешь какие у них уши...
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 13:49
Цитата:
родом из Шанхая2022: каких скидок ты захотел нам не курящим?Про че и разговор.Значит кому то привелегии. А мне фиг. Одним красивую беседку. А мне жок. Я тоже хочу кофейну. Чайхану.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4702
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 13:52
Цитата:
Виталий я же не против ОСМС, я против такой тупой реализации хорошего дела. Они мечтают, чтобы все были в ОСМС, а что правительство сделало для того чтобы человек рвался туда всеми фибрами своей души? Почему не сказать:Молодец Саба ты вступил в наши ряды, ты теперь под нашей защитой и мы тебя(твоё здоровье) в обиду не дадим". Так нет начинают грозить то прав лишим, то теперь ещё всех не загнали в фонд, а уже начинают делить на хороших и изгоев, которых надо наказывать. В будущем курящих и пьющих будут лишать статуса застрахованного,хотя с таким трудом туда всех загоняли. Вот такой дебилизм. И ещё один мой знакомый приостановил своё ИП на год, всех налогов платить не надо, а вот ОСМС обязательно нужно оплачивать,хотя он работает ещё в другом месте,где за него платит работодатель и почему в таком случае это не скрытый налог, да ещё такой железобетонный?
Vit:
Саба осмс тема.
Саба осмс тема.
Виталий я же не против ОСМС, я против такой тупой реализации хорошего дела. Они мечтают, чтобы все были в ОСМС, а что правительство сделало для того чтобы человек рвался туда всеми фибрами своей души? Почему не сказать:Молодец Саба ты вступил в наши ряды, ты теперь под нашей защитой и мы тебя(твоё здоровье) в обиду не дадим". Так нет начинают грозить то прав лишим, то теперь ещё всех не загнали в фонд, а уже начинают делить на хороших и изгоев, которых надо наказывать. В будущем курящих и пьющих будут лишать статуса застрахованного,хотя с таким трудом туда всех загоняли. Вот такой дебилизм. И ещё один мой знакомый приостановил своё ИП на год, всех налогов платить не надо, а вот ОСМС обязательно нужно оплачивать,хотя он работает ещё в другом месте,где за него платит работодатель и почему в таком случае это не скрытый налог, да ещё такой железобетонный?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4702
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 13:55
Получается как будто в КПСС вступаешь год кандидатский срок,год оплачиваешь, а потом ты полноправный член, то есть застрахованный.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15731
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 16:24
Цитата:
По весне некоторой части людей всегда весело
А потом галоперидола им не хватает унять их веселье))
Цитата:
Психолог всегда главнееЦитата:
Что за набор слов?
Цитата:
150 штук это ещё копейки
Профессиональный сммщик под 300-400 зарабатывает ведя несколько проектов
Цитата:
А пока молодой человек до этого разряда доростет доучиться сколько времени пройдет?
Цитата:
Побольше сколько? Тыщ 500? Дохнуть в шахте из за пыли и условий труда и получать столько же сколько водитель городского автобуса? Цитата:
150 штук средняя сумма получаемая работягами на комбинатах
Это копейки Цитата:
Ещё раз
150 тыс это не деньги сейчас
maxsaf:
Интересно, всех, кто бухает, так бомбит от этой новости? я не пью и не курю, мне весело
Интересно, всех, кто бухает, так бомбит от этой новости? я не пью и не курю, мне весело
По весне некоторой части людей всегда весело
А потом галоперидола им не хватает унять их веселье))
Цитата:
maxsaf:
В твоей школе психолог - главнее?
В твоей школе психолог - главнее?
Психолог всегда главнееЦитата:
родом из Шанхая2022:
дворяне и бабуся не прокатят так клубника....помни больше150ти тенге...уже цель и стимул...
дворяне и бабуся не прокатят так клубника....помни больше150ти тенге...уже цель и стимул...
Что за набор слов?
Цитата:
mks2703:
Интересно, где это в инсте, можно клепая посты заработать 150 штук?
Интересно, где это в инсте, можно клепая посты заработать 150 штук?
150 штук это ещё копейки
Профессиональный сммщик под 300-400 зарабатывает ведя несколько проектов
Цитата:
mks2703:
Сейчас в комбинате 5 разряд получает 350-400 штук
Сейчас в комбинате 5 разряд получает 350-400 штук
А пока молодой человек до этого разряда доростет доучиться сколько времени пройдет?
Цитата:
mks2703:
В карьере и шахте получают побольше, гораздо
В карьере и шахте получают побольше, гораздо
Побольше сколько? Тыщ 500? Дохнуть в шахте из за пыли и условий труда и получать столько же сколько водитель городского автобуса? Цитата:
mks2703:
150-200 штук это 2 разряд, по которому принимают на работу.
150-200 штук это 2 разряд, по которому принимают на работу.
150 штук средняя сумма получаемая работягами на комбинатах
Это копейки Цитата:
родом из Шанхая2022:
больше 150ти....зимой на печи сидишь чай с баранками пьёшь да с малиновым вареньем...не жизнь а сказка
больше 150ти....зимой на печи сидишь чай с баранками пьёшь да с малиновым вареньем...не жизнь а сказка
Ещё раз
150 тыс это не деньги сейчас
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 01.05.24 - 22:22
Цитата:
....как не деньги бумажные или на карточке вседа были деньгами и есть....
...я тебе говорю ещё раз ненравится такая зарплата битте шён англия клубника или польша намного больше платят лето поработаешь приедишь с большими деньгами вы молоды сильны языки знаете все с высшими образованием....
.....правда могут и кинуть... это как лоторея ....гарантии никто недаст ....
abaika95:
Ещё раз 150 тыс это не деньги сейчас
Ещё раз 150 тыс это не деньги сейчас
....как не деньги бумажные или на карточке вседа были деньгами и есть....
...я тебе говорю ещё раз ненравится такая зарплата битте шён англия клубника или польша намного больше платят лето поработаешь приедишь с большими деньгами вы молоды сильны языки знаете все с высшими образованием....
.....правда могут и кинуть... это как лоторея ....гарантии никто недаст ....
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 01.05.24 - 22:26
Цитата:
....внимательно читай ещё раз может поймёшь если нет извени...обьяснять нехочу...
abaika95:
Что за набор слов
Что за набор слов
....внимательно читай ещё раз может поймёшь если нет извени...обьяснять нехочу...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15731
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 23:29
Цитата:
Не нравится зарплата на родине
То пожалуйста вон в гастарбайтеры можешь пойти в чужой стране
Вопрос
Ты идиот или манипулятор?
Цитата:
Набор слов как не читай
Смысла не прибавится
родом из Шанхая2022:
тебе говорю ещё раз ненравится такая зарплата битте шён англия клубника или польша намного больше платят лето поработаешь приедишь с большими деньгами вы молоды сильны языки знаете все с высшими образованием....
тебе говорю ещё раз ненравится такая зарплата битте шён англия клубника или польша намного больше платят лето поработаешь приедишь с большими деньгами вы молоды сильны языки знаете все с высшими образованием....
Не нравится зарплата на родине
То пожалуйста вон в гастарбайтеры можешь пойти в чужой стране
Вопрос
Ты идиот или манипулятор?
Цитата:
родом из Шанхая2022:
внимательно читай ещё раз может поймёшь если нет извени...обьяснять нехочу...
внимательно читай ещё раз может поймёшь если нет извени...обьяснять нехочу...
Набор слов как не читай
Смысла не прибавится
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23033
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 23:36
Цитата:
Мне каждый раз весело, как только сюда захожу
Цитата:
А ОСМС эти затраты покрывает для выпивающих?))
abaika95:
По весне некоторой части людей всегда весело
По весне некоторой части людей всегда весело
Мне каждый раз весело, как только сюда захожу
Цитата:
abaika95:
А потом галоперидола им не хватает унять их веселье))
А потом галоперидола им не хватает унять их веселье))
А ОСМС эти затраты покрывает для выпивающих?))
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