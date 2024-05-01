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≡ Экологичная традиция - как отпраздновали День единства народа в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49106
Экологичная традиция - как отпраздновали День единства народа в Костанае
Отправлено: 01.05.24 - 19:58
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Рядом с баннером любой желающий мог пройти мастер-класс по шитью шопера - экологичной сумки, заменяющей продуктовый пластиковый мешок, и забрать готовое изделие бесплатно. Швеи обучали на тканях с казахским национальным арнаментом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37908
Re: Экологичная традиция - как отпраздновали День единства...
Отправлено: 01.05.24 - 19:58
#1
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Что же это было скажи?
Отметить День Единства народов Казахстана в каком то супермаркете, рекламируя его?
Или это благотворительная акция и день Единства Народов не имеет к этому никакого отношения?
Или это рекламная акция магазина, который занимается благотворительностью и день Единства тут лишь идет фоном?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37908
Re: Экологичная традиция - как отпраздновали День единства...
Отправлено: 01.05.24 - 20:02
#2
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На трех фото как буд то бы ненавязчивая реклама Обжоркина.
Мда уж..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37908
Экологичная традиция - как отпраздновали День единства народа в Костанае
Отправлено: 01.05.24 - 20:34
#3
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А если эта акция от всего народа Казахстана благотворительная, то они решили показать, что государство, людей представляющих его, начиная от нашего акима и заканчивающегося президентом, отказалось от помощи больным детям?
Так мягко указали нашему правительству, что мол вот вы какие, жестокие и жадные?
Блин, никак не пойму..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37908
Экологичная традиция - как отпраздновали День единства народа в Костанае
Отправлено: 01.05.24 - 20:39
#4
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То есть я плачу налоги, всякие, в том числе оттуда должны идти деньги и на содержание больных детей.
А теперь под этой акцией что я вижу?
Что мои деньги уходят кому то в карман, и наш аким области, наше правительство, наши депутаты, куда то эти деньги откладывают, но только не детям больным?
По нашему Сити центру хотят сотни студентиков и просят деньги больным и без этих акций.
Государство, ты занимаешься обманом своего народа?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14635
Re: Экологичная традиция - как отпраздновали День единства...
Отправлено: 01.05.24 - 20:59
#5
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Любовь это когда случайно. Тронул руку ее. Когда взгляд положил на неё когда ты душу отдал..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
737
Re: Экологичная традиция - как отпраздновали День единства...
Отправлено: 01.05.24 - 21:36
#6
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Цитата:
арнаментом

Вы серьёзно?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1172
Re: Экологичная традиция - как отпраздновали День единства...
Отправлено: 01.05.24 - 22:06
#7
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Цитата:
111:
Блин, никак не пойму..

.....ты единство отмечай....

....коммеры строчишь...

...ребёнка на карусели сводилбы да в Морозко мороженым накормил,колы купи расскажи ребёнку почему первомай в экскурс введи...

....в ПЧСТРе по старинке отмечаем с флагами песнями шашлыком всё как в союзе

....душа радуется....
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