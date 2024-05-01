Экологичная традиция - как отпраздновали День единства народа в Костанае

Отправлено: - 20:39

То есть я плачу налоги, всякие, в том числе оттуда должны идти деньги и на содержание больных детей.

А теперь под этой акцией что я вижу?

Что мои деньги уходят кому то в карман, и наш аким области, наше правительство, наши депутаты, куда то эти деньги откладывают, но только не детям больным?

По нашему Сити центру хотят сотни студентиков и просят деньги больным и без этих акций.

Государство, ты занимаешься обманом своего народа?