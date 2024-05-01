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"Давайте еще фото с Лениным изучим" - По делу о конфликте в БЦ "Атриум" в Костанае допросили эксперта и потерпевшую
"Давайте еще фото с Лениным изучим" - По делу о конфликте в БЦ "Атриум" в Костанае допросили эксперта и потерпевшую
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