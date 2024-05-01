Re: "Давайте еще фото с Лениным изучим" - По делу о...

Отправлено: - 16:13

Такое ощущение что судам сверху скинули методичку активно проталкивать дела о насилии мужчин в отношении женщин

Всё подвязывают к закону о бытовом насилии

Вот бишембаева раскручивают

И а каждой области какой либо конфликт по этой теме



У нас цирк какой то устроили

Фотографии с синяками рассматривают

По несколько недель кота за яйца тянут

Обычное рядовое дело которое решается за пару часов

На видео есть факт насилия в отношении девушки

Схватил? Схватил

Синяки зафиксированы? Зафиксированы

Всё-штрафуйте

К чему эти демогогии ещё