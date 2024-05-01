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≡ "Давайте еще фото с Лениным изучим" - По делу о конфликте в БЦ "Атриум" в Костанае допросили эксперта и потерпевшую
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49106
"Давайте еще фото с Лениным изучим" - По делу о конфликте в БЦ "Атриум" в Костанае допросили эксперта и потерпевшую
Отправлено: 01.05.24 - 14:06
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На заседании 30 апреля выслушали показания потерпевшей Бахытгуль БИССИМБАЕВОЙ, посмотрели записи с камеры видеонаблюдения и опросили судебно-медицинского эксперта Серика АБДРАХМАНОВА.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37908
Re: "Давайте еще фото с Лениным изучим" - По делу о...
Отправлено: 01.05.24 - 14:06
#1
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37908
"Давайте еще фото с Лениным изучим" - По делу о конфликте в БЦ "Атриум" в Костанае допросили эксперта и потерпевшую
Отправлено: 01.05.24 - 15:01
#2
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Хм.
Странно.
Журналисты на стороне феминизма?
Ведь написал же, тут из мухи раздули слона, на ровном месте.
Или понт колотить наше все, и при этом ничего не делать?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
153
Re: "Давайте еще фото с Лениным изучим" - По делу о...
Отправлено: 01.05.24 - 16:06
#3
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Док-ва против нарушителя, поэтому наказание будет соизмеримым, в соответствие с ними!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15731
Re: "Давайте еще фото с Лениным изучим" - По делу о...
Отправлено: 01.05.24 - 16:13
#4
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Такое ощущение что судам сверху скинули методичку активно проталкивать дела о насилии мужчин в отношении женщин
Всё подвязывают к закону о бытовом насилии
Вот бишембаева раскручивают
И а каждой области какой либо конфликт по этой теме

У нас цирк какой то устроили
Фотографии с синяками рассматривают
По несколько недель кота за яйца тянут
Обычное рядовое дело которое решается за пару часов
На видео есть факт насилия в отношении девушки
Схватил? Схватил
Синяки зафиксированы? Зафиксированы
Всё-штрафуйте
К чему эти демогогии ещё
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6862
Re: "Давайте еще фото с Лениным изучим" - По делу о...
Отправлено: 01.05.24 - 20:50
#5
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Когда толпа наркоманов избили моего помощника и мне тоже досталось, следователь алакаева ничего страшного в этом не увидела, тянула весь срок следствия и отправила самим судиться. Наркоманы были неподдельно рады такому стечению обстоятельств
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