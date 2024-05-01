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≡ В Казахстане планируют изменить налог на транспорт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49106
В Казахстане планируют изменить налог на транспорт
Отправлено: 01.05.24 - 20:45
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В Казахстане обсуждаются нововведения в систему налогообложения легковых автомобилей. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос сенаторов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6862
Re: В Казахстане планируют изменить налог на транспорт
Отправлено: 01.05.24 - 20:45
#1
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С нашими дорогами я бы постеснялся брать этот налог,хотя когда у них совесть была....
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