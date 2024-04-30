Отправлено: - 13:52

Vit:

Саба осмс тема.

Цитата:Виталий я же не против ОСМС, я против такой тупой реализации хорошего дела. Они мечтают, чтобы все были в ОСМС, а что правительство сделало для того чтобы человек рвался туда всеми фибрами своей души? Почему не сказать:Молодец Саба ты вступил в наши ряды, ты теперь под нашей защитой и мы тебя(твоё здоровье) в обиду не дадим". Так нет начинают грозить то прав лишим, то теперь ещё всех не загнали в фонд, а уже начинают делить на хороших и изгоев, которых надо наказывать. В будущем курящих и пьющих будут лишать статуса застрахованного,хотя с таким трудом туда всех загоняли. Вот такой дебилизм. И ещё один мой знакомый приостановил своё ИП на год, всех налогов платить не надо, а вот ОСМС обязательно нужно оплачивать,хотя он работает ещё в другом месте,где за него платит работодатель и почему в таком случае это не скрытый налог, да ещё такой железобетонный?