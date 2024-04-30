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≡ Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49103
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 30.04.24 - 17:44
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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила на предложение мажилисменов. Депутаты считают, что потребляющие табачные изделия и алкоголь должны платить за ОСМС больше, чем ведущие здоровый образ жизни.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14621
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 10:50
#45
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Цитата:
saba: за ОСМС
Саба осмс тема. Я когда залетел с ковидом.меня государство бесплатно лечило. Причём положили в самую лучшую больницу города. Ах какие врачи были. Молодцы. В палату заходили и с каждым персонально общались.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1169
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 01.05.24 - 13:35
#46
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Цитата:
Vit:
А для меня не курильшика не фига не каких скачух нету. Даже обидно. Почему для них директор не жопится строить спец зоны. А для меня нет.


.....каких скидок ты захотел нам не курящим?

.....они типа приболевшие на некоторых предприятиях вообще запрещено курить представляешь какие у них уши... :lol: :lol: :lol:
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14621
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 13:49
#47
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Цитата:
родом из Шанхая2022: каких скидок ты захотел нам не курящим?
Про че и разговор.Значит кому то привелегии. А мне фиг. Одним красивую беседку. А мне жок. Я тоже хочу кофейну. Чайхану.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4696
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 13:52
#48
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Цитата:
Vit:
Саба осмс тема.

Виталий я же не против ОСМС, я против такой тупой реализации хорошего дела. Они мечтают, чтобы все были в ОСМС, а что правительство сделало для того чтобы человек рвался туда всеми фибрами своей души? Почему не сказать:Молодец Саба ты вступил в наши ряды, ты теперь под нашей защитой и мы тебя(твоё здоровье) в обиду не дадим". Так нет начинают грозить то прав лишим, то теперь ещё всех не загнали в фонд, а уже начинают делить на хороших и изгоев, которых надо наказывать. В будущем курящих и пьющих будут лишать статуса застрахованного,хотя с таким трудом туда всех загоняли. Вот такой дебилизм. И ещё один мой знакомый приостановил своё ИП на год, всех налогов платить не надо, а вот ОСМС обязательно нужно оплачивать,хотя он работает ещё в другом месте,где за него платит работодатель и почему в таком случае это не скрытый налог, да ещё такой железобетонный?
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