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≡ Пробег "Память" пройдет в Костанае 9 мая. Как принять участие?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49103
Пробег "Память" пройдет в Костанае 9 мая. Как принять участие?
Отправлено: 01.05.24 - 13:33
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9 мая в Костанае пройдет традиционный пробег «Память», посвященный празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Сотни легкоатлетов и любителей бега пробегут по улицам города в юбилейный, 40-й раз.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14621
Re: Пробег "Память" пройдет в Костанае 9 мая. Как...
Отправлено: 01.05.24 - 13:33
#1
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Я велосипедист. Бегать мне в лом. Педали крутить тема. Жду анонс по велопробегу.
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