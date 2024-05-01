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≡ Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49103
Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития
Отправлено: 01.05.24 - 11:57
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Указом Главы государства Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Он возглавлял это министерство с 2 сентября 2020 года.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1299
Re: Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового...
Отправлено: 01.05.24 - 11:57
#1
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Университет имени Сулеймана Демиреля
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