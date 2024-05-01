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≡ Диана ОКРЕМОВА: Новый макияж на старом лице
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49103
Диана ОКРЕМОВА: Новый макияж на старом лице
Отправлено: 01.05.24 - 11:12
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Именно так можно назвать новый закон о массмедиа, в котором слова «государственный» встречается 156 раз, «контроль» - 43, при этом «безопасность» - 7 раз, а «гарантия» - только 2.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14621
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новый макияж на старом лице
Отправлено: 01.05.24 - 11:12
#1
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Привет, Жана Казахстан.
Не хочу я не какой новый Казахстан. Хочу тот старый, добрый, где все люди братья Где русские с казахами масленицу вместе праздновали. Где в наурыз вместе обмнемались. А ваш новый кз. мне не нужен.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23032
Диана ОКРЕМОВА: Новый макияж на старом лице
Отправлено: 01.05.24 - 11:27
#2
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Цитата:
Vit:
Хочу тот старый, добрый

Тот назывался КазССР :lol:
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