Re: Диана ОКРЕМОВА: Новый макияж на старом лице

Отправлено: - 11:12

Привет, Жана Казахстан.

Не хочу я не какой новый Казахстан. Хочу тот старый, добрый, где все люди братья Где русские с казахами масленицу вместе праздновали. Где в наурыз вместе обмнемались. А ваш новый кз. мне не нужен.