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maxsaf:

Куда пошли? В пивнушку? Чтобы как ты, попасть в реестр и платить больше?

родом из Шанхая2022:

.не хочешь твоё право..

родом из Шанхая2022:

чтобы потомки жили лучше потомки сами должны не трудится а ПАХАТЬ...

mks2703:

Ворота открыты, особо желающих нет, молодежь только баблом можно заманить. Они хотят всё и сразу...

Цитата:ну для необразованных информацияв лондонской пивнушке начался коммунизммаркс там бухалв цюрихской пивнушке начался социализмленин там бухалв венской пивнушке начался фашизммолодой муссолини там бухала в мюнхенской пивнушке начался нацизмдумаю поймешь кто там бухал))ну и вишенкав иурсалимской пивнушке началось христианствопотомучто кое кто не догнался и начал превращать жигулевское в вино))Цитата:ну поэтому чё критиковать то ?молодежь имеет правоЦитата:странная логикапочему дети дворян в англии могут ничего не делать потому что их деды заслужили дворянство своим трудом и служениема в постсовке все наоборот как тои деды пахали и дети должны чтобы хорошо жил кто в итоге?за паханием должна быть цель все такиЦитата:еще одна интересная логикаа с чего при капитализме человек должен идти на тупую изнуряющую работу за копейки если в то же время можно клепать посты в инсте за ту же сумму?хочется вам ну пашите как волы с 6 утра до 6 вечерачтобы пот ручьеми инвалидность в 45 летновому поколению это не надоработать нужно не 12 часов а головой@генри форд