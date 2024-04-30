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Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49100
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 30.04.24 - 17:44
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила на предложение мажилисменов. Депутаты считают, что потребляющие табачные изделия и алкоголь должны платить за ОСМС больше, чем ведущие здоровый образ жизни.
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Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 01.05.24 - 00:16
Цитата:
......за воротами стоят рукажёпые на пожарный случай...если этот кадр трудовой берут то он не дёшево обходится...
mks2703:
что за воротами стоят "на твоё место" претенденты.
что за воротами стоят "на твоё место" претенденты.
......за воротами стоят рукажёпые на пожарный случай...если этот кадр трудовой берут то он не дёшево обходится...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15727
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 00:21
Цитата:
ну для необразованных информация
в лондонской пивнушке начался коммунизм
маркс там бухал
в цюрихской пивнушке начался социализм
ленин там бухал
в венской пивнушке начался фашизм
молодой муссолини там бухал
а в мюнхенской пивнушке начался нацизм
думаю поймешь кто там бухал))
ну и вишенка
в иурсалимской пивнушке началось христианство
потомучто кое кто не догнался и начал превращать жигулевское в вино))
Цитата:
ну поэтому чё критиковать то ?
молодежь имеет право
Цитата:
странная логика
почему дети дворян в англии могут ничего не делать потому что их деды заслужили дворянство своим трудом и служением
а в постсовке все наоборот как то
и деды пахали и дети должны чтобы хорошо жил кто в итоге?
за паханием должна быть цель все таки
Цитата:
еще одна интересная логика
а с чего при капитализме человек должен идти на тупую изнуряющую работу за копейки если в то же время можно клепать посты в инсте за ту же сумму?
хочется вам ну пашите как волы с 6 утра до 6 вечера
чтобы пот ручьем
и инвалидность в 45 лет
новому поколению это не надо
работать нужно не 12 часов а головой
@генри форд
maxsaf:
Куда пошли? В пивнушку? Чтобы как ты, попасть в реестр и платить больше?
Куда пошли? В пивнушку? Чтобы как ты, попасть в реестр и платить больше?
ну для необразованных информация
в лондонской пивнушке начался коммунизм
маркс там бухал
в цюрихской пивнушке начался социализм
ленин там бухал
в венской пивнушке начался фашизм
молодой муссолини там бухал
а в мюнхенской пивнушке начался нацизм
думаю поймешь кто там бухал))
ну и вишенка
в иурсалимской пивнушке началось христианство
потомучто кое кто не догнался и начал превращать жигулевское в вино))
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.не хочешь твоё право..
.не хочешь твоё право..
ну поэтому чё критиковать то ?
молодежь имеет право
Цитата:
родом из Шанхая2022:
чтобы потомки жили лучше потомки сами должны не трудится а ПАХАТЬ...
чтобы потомки жили лучше потомки сами должны не трудится а ПАХАТЬ...
странная логика
почему дети дворян в англии могут ничего не делать потому что их деды заслужили дворянство своим трудом и служением
а в постсовке все наоборот как то
и деды пахали и дети должны чтобы хорошо жил кто в итоге?
за паханием должна быть цель все таки
Цитата:
mks2703:
Ворота открыты, особо желающих нет, молодежь только баблом можно заманить. Они хотят всё и сразу...
Ворота открыты, особо желающих нет, молодежь только баблом можно заманить. Они хотят всё и сразу...
еще одна интересная логика
а с чего при капитализме человек должен идти на тупую изнуряющую работу за копейки если в то же время можно клепать посты в инсте за ту же сумму?
хочется вам ну пашите как волы с 6 утра до 6 вечера
чтобы пот ручьем
и инвалидность в 45 лет
новому поколению это не надо
работать нужно не 12 часов а головой
@генри форд
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 00:25
Цитата:
Капец какие ценные сведения. Был бы необразованным - щас бы мучился - куда это все применить
abaika95:
ну для необразованных информация
ну для необразованных информация
Капец какие ценные сведения. Был бы необразованным - щас бы мучился - куда это все применить
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 00:27
Цитата:
Спать уже иди, тринадцатый час смены - а ты все строчишь
abaika95:
работать нужно не 12 часов а головой @генри форд
работать нужно не 12 часов а головой @генри форд
Спать уже иди, тринадцатый час смены - а ты все строчишь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15727
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 00:27
Цитата:
интересно а почему желающих нет то?
не задумывался?
раньше на заводе работаешь тебе и соц льготы и путевка и профилакторий и квартира
а сейчас просто работай и в конце на тебе 150 тыс
200 это большие начальники получают либо старики кто жизнь положил за разряд
и зачем оно надо если в такси люди по 500 поднимают?
НИКТО НЕ ОБЯЗАН ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ СОЦИАЛИЗМА ПАХАТЬ НА ЗАВОДАХ ОЛИГАРХАТА
mks2703:
Ворота открыты, особо желающих нет, молодежь только баблом можно заманить.
Ворота открыты, особо желающих нет, молодежь только баблом можно заманить.
интересно а почему желающих нет то?
не задумывался?
раньше на заводе работаешь тебе и соц льготы и путевка и профилакторий и квартира
а сейчас просто работай и в конце на тебе 150 тыс
200 это большие начальники получают либо старики кто жизнь положил за разряд
и зачем оно надо если в такси люди по 500 поднимают?
НИКТО НЕ ОБЯЗАН ПО СТАРЫМ ПРАВИЛАМ СОЦИАЛИЗМА ПАХАТЬ НА ЗАВОДАХ ОЛИГАРХАТА
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15727
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 00:29
Цитата:
да ты и так не образованный
был бы образованный в канаде бы уже развернулся и стал бизнесменом
а то уехал и как был поденщик так и остался Цитата:
ну я еще сис админам из школы не подчинялся
тьфу на тебя
maxsaf:
Был бы необразованным - щас бы мучился -
Был бы необразованным - щас бы мучился -
да ты и так не образованный
был бы образованный в канаде бы уже развернулся и стал бизнесменом
а то уехал и как был поденщик так и остался Цитата:
maxsaf:
Спать уже иди, тринадцатый час смены - а ты все строчишь
Спать уже иди, тринадцатый час смены - а ты все строчишь
ну я еще сис админам из школы не подчинялся
тьфу на тебя
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 00:35
Цитата:
Интересно, всех, кто бухает, так бомбит от этой новости? я не пью и не курю, мне весело
abaika95:
да ты и так не образованный
да ты и так не образованный
Интересно, всех, кто бухает, так бомбит от этой новости? я не пью и не курю, мне весело
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 01.05.24 - 00:36
Цитата:
В твоей школе психолог - главнее?
abaika95:
ну я еще сис админам из школы не подчинялся тьфу на тебя
ну я еще сис админам из школы не подчинялся тьфу на тебя
В твоей школе психолог - главнее?
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 01.05.24 - 01:08
Цитата:
.....как то реклама была на Туманный Альбион клубнику собирать можно более 150 ти подзаработать да попросись дворяне может усыновят какой нибуть можешь ничего не делать....
....крайний случай бабушка миллионерша там как карта ляжет усынавление или брак фиктивный или с чистой и настоящей любовью неплахой вариант...
....на поэмы время не будету тебя писать...придётся больше уделять времени" молодой жене"...
....дворяне и бабуся не прокатят так клубника....помни больше150ти тенге...уже цель и стимул...
Цитата:
abaika95:
почему дети дворян в англии могут ничего не делать потому что их деды заслужили дворянство своим трудом и служением
почему дети дворян в англии могут ничего не делать потому что их деды заслужили дворянство своим трудом и служением
.....как то реклама была на Туманный Альбион клубнику собирать можно более 150 ти подзаработать да попросись дворяне может усыновят какой нибуть можешь ничего не делать....
....крайний случай бабушка миллионерша там как карта ляжет усынавление или брак фиктивный или с чистой и настоящей любовью неплахой вариант...
....на поэмы время не будету тебя писать...придётся больше уделять времени" молодой жене"...
....дворяне и бабуся не прокатят так клубника....помни больше150ти тенге...уже цель и стимул...
Цитата:
abaika95:
еще одна интересная логика а с чего при капитализме человек должен идти на тупую изнуряющую работу за копейки если в то же время можно клепать посты в инсте за ту же сумму?
еще одна интересная логика а с чего при капитализме человек должен идти на тупую изнуряющую работу за копейки если в то же время можно клепать посты в инсте за ту же сумму?
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 369
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 01.05.24 - 01:15
Цитата:
Интересно, где это в инсте, можно клепая посты заработать 150 штук? Поделитесь опытом. Лет 5 назад, выложив кучу фоток, с трудом собрав 100 подписчиков, понял что это не моё...
Цитата:
Сейчас в комбинате 5 разряд получает 350-400 штук, и это не основная специальность. В карьере и шахте получают побольше, гораздо. Про начальников молчу...
150-200 штук это 2 разряд, по которому принимают на работу.
abaika95:
а с чего при капитализме человек должен идти на тупую изнуряющую работу за копейки если в то же время можно клепать посты в инсте за ту же сумму?
а с чего при капитализме человек должен идти на тупую изнуряющую работу за копейки если в то же время можно клепать посты в инсте за ту же сумму?
Интересно, где это в инсте, можно клепая посты заработать 150 штук? Поделитесь опытом. Лет 5 назад, выложив кучу фоток, с трудом собрав 100 подписчиков, понял что это не моё...
Цитата:
abaika95:
а сейчас просто работай и в конце на тебе 150 тыс 200 это большие начальники получают либо старики кто жизнь положил за разряд
а сейчас просто работай и в конце на тебе 150 тыс 200 это большие начальники получают либо старики кто жизнь положил за разряд
Сейчас в комбинате 5 разряд получает 350-400 штук, и это не основная специальность. В карьере и шахте получают побольше, гораздо. Про начальников молчу...
150-200 штук это 2 разряд, по которому принимают на работу.
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 01.05.24 - 01:21
Цитата:
......я за то чтобы в социализм вернуться с 8ми часовым рабочим днём ,необязательно идти на тупую и изнуряющую работу,вот работа ковбоя и как у нас в нороде пастуха не изнурительная и не тупая свежий воздух,гормония с природой завтрак обед и ужин на свежем воздухе... больше 150ти....зимой на печи сидишь чай с баранками пьёшь да с малиновым вареньем...не жизнь а сказка
abaika95:
еще одна интересная логика а с чего при капитализме человек должен идти на тупую изнуряющую работу за копейки если в то же время можно клепать посты в инсте за ту же сумму? хочется вам ну пашите как волы с 6 утра до 6 вечера чтобы пот ручьем и инвалидность в 45 лет новому поколению это не надо
еще одна интересная логика а с чего при капитализме человек должен идти на тупую изнуряющую работу за копейки если в то же время можно клепать посты в инсте за ту же сумму? хочется вам ну пашите как волы с 6 утра до 6 вечера чтобы пот ручьем и инвалидность в 45 лет новому поколению это не надо
......я за то чтобы в социализм вернуться с 8ми часовым рабочим днём ,необязательно идти на тупую и изнуряющую работу,вот работа ковбоя и как у нас в нороде пастуха не изнурительная и не тупая свежий воздух,гормония с природой завтрак обед и ужин на свежем воздухе... больше 150ти....зимой на печи сидишь чай с баранками пьёшь да с малиновым вареньем...не жизнь а сказка
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