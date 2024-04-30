Re: Нарисованные цифры, количество цыплят и дефицит кадров...

Отправлено: - 15:46

Видимо скоро акиму города самому придется контролировать все сферы деятельности акимата либо самому набрать квалифицированные кадры, чтобы они хотя бы знали ситуацию в городской черте! Привыкли подчиненные розовые очки одевать руководству и зевающей на заседаниях общественности, прочитали доклад ни о чем, зная, что никто их бездеятельность не контролирует, и не проверит их цифры и опять в спячку, а выявить бездельников и пнуть их некому, либо некомпетентны, либо аналитики-незнайки!