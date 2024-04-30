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≡ Нарисованные цифры, количество цыплят и дефицит кадров обсуждал на совещании аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49100
Нарисованные цифры, количество цыплят и дефицит кадров обсуждал на совещании аким Костаная
Отправлено: 30.04.24 - 15:46
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- Из вашего доклада следует, что по всем экономическим показателям мы в плюсе, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Даже в сельском хозяйстве, которое городу не присуще, и то там 103% плана выполнено. Я не знаю - там на три цыпленка родилось больше или что?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
152
Re: Нарисованные цифры, количество цыплят и дефицит кадров...
Отправлено: 30.04.24 - 15:46
#1
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Видимо скоро акиму города самому придется контролировать все сферы деятельности акимата либо самому набрать квалифицированные кадры, чтобы они хотя бы знали ситуацию в городской черте! Привыкли подчиненные розовые очки одевать руководству и зевающей на заседаниях общественности, прочитали доклад ни о чем, зная, что никто их бездеятельность не контролирует, и не проверит их цифры и опять в спячку, а выявить бездельников и пнуть их некому, либо некомпетентны, либо аналитики-незнайки!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1168
Re: Нарисованные цифры, количество цыплят и дефицит кадров...
Отправлено: 30.04.24 - 21:46
#2
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- Я думаю любой молодой человек, который хочет работать и получать хорошую зарплату, возможностей у него много, - резюмировал аким Костаная

.....сначала найдите этих молодых человек который хочет работать....

....где они который хочет...я не вижу его....может вы видите...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6859
Re: Нарисованные цифры, количество цыплят и дефицит кадров...
Отправлено: 30.04.24 - 22:03
#3
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Со слов мерчендайзеров по поставке продукции по количеству товаров нынче закупают на порядок ниже чем прошлые годы,а по стоимости сумма та же. Думаю, Добринцов подтвердит мои слова, это ведь так, коллега?!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1168
Re: Нарисованные цифры, количество цыплят и дефицит кадров...
Отправлено: 01.05.24 - 00:06
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
мерчендайзеров

.....я в новой грамоте не силён а кто такой мерчен...выговорить не могу.... дайзеров.. ;-)
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