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Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 49100
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 30.04.24 - 17:44
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила на предложение мажилисменов. Депутаты считают, что потребляющие табачные изделия и алкоголь должны платить за ОСМС больше, чем ведущие здоровый образ жизни.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15727
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 30.04.24 - 22:47
Цитата:
А аким для тебя непререкаемый авторитет?
Цитата:
Интересно а почему молодые люди не хотят идти на работу в 150 тыс тенге где нет роста, перспективы и весь труд заклбчен на кручении гаек с 8 до 5? Может потомучто молодые люди образованные стали и хотят чтобы был рост интеллектуальный, профессиональный и экономический итд
Это как на ярмарке вакансий акимат постоянно ноет вот у нас 100500 вакансии на работу дворником
Люди не идут
Значит ленивые все стали и зажрались? А раз так то значит государство богатое получается?
А может люди просто не хотят работать в скотских условиях получая копейки?
В постиндустриальном обществе когда стабильный доход стал обыденной вещью люди стремятся получить КПД от работы
А не как раньше
Работать как раб 8 часов чтобы быстрее бежать с работы домой к телевизору и пиву прожигая так жизнь
родом из Шанхая2022:
не ной тебе чё сказал аким..
не ной тебе чё сказал аким..
А аким для тебя непререкаемый авторитет?
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Марат Жундубаев отметил, что сегодня в некоторых крупных предприятиях не хватает рабочих рук. - Я думаю любой молодой человек, который хочет работать и получать хорошую зарплату, возможностей у него много, - резюмировал аким Костаная.
Марат Жундубаев отметил, что сегодня в некоторых крупных предприятиях не хватает рабочих рук. - Я думаю любой молодой человек, который хочет работать и получать хорошую зарплату, возможностей у него много, - резюмировал аким Костаная.
Интересно а почему молодые люди не хотят идти на работу в 150 тыс тенге где нет роста, перспективы и весь труд заклбчен на кручении гаек с 8 до 5? Может потомучто молодые люди образованные стали и хотят чтобы был рост интеллектуальный, профессиональный и экономический итд
Это как на ярмарке вакансий акимат постоянно ноет вот у нас 100500 вакансии на работу дворником
Люди не идут
Значит ленивые все стали и зажрались? А раз так то значит государство богатое получается?
А может люди просто не хотят работать в скотских условиях получая копейки?
В постиндустриальном обществе когда стабильный доход стал обыденной вещью люди стремятся получить КПД от работы
А не как раньше
Работать как раб 8 часов чтобы быстрее бежать с работы домой к телевизору и пиву прожигая так жизнь
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 23:11
Цитата:
....как тебе сказать... не авторитет но он законная власть....
Цитата:
...у нас капитализм хочешь иди работай за эту зарплату, не хочешь не иди ,как продашь себя.Цитата:
...я работаю больше 8 часов и встаю порядка 3.30 4 утра и начинаю в 5 часов хотя мне 6й десяток и не жалуюсь ....да к телику бегу но пивка попить не получается работа ответственная...
abaika95:
А аким для тебя непререкаемый авторитет?
А аким для тебя непререкаемый авторитет?
....как тебе сказать... не авторитет но он законная власть....
Цитата:
abaika95:
Интересно а почему молодые люди не хотят идти на работу в 150 тыс тенге где нет роста,
Интересно а почему молодые люди не хотят идти на работу в 150 тыс тенге где нет роста,
...у нас капитализм хочешь иди работай за эту зарплату, не хочешь не иди ,как продашь себя.Цитата:
abaika95:
Работать как раб 8 часов чтобы быстрее бежать с работы домой к телевизору и пиву прожигая так жизнь
Работать как раб 8 часов чтобы быстрее бежать с работы домой к телевизору и пиву прожигая так жизнь
...я работаю больше 8 часов и встаю порядка 3.30 4 утра и начинаю в 5 часов хотя мне 6й десяток и не жалуюсь ....да к телику бегу но пивка попить не получается работа ответственная...
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 30.04.24 - 23:13
Цитата:
Я - за попкорном
abaika95:
Баррикады начнут возводить сразу и провокаторов на столбах вешать Вода уже закипает и пар сорвёт крышку с кусками...
Баррикады начнут возводить сразу и провокаторов на столбах вешать Вода уже закипает и пар сорвёт крышку с кусками...
Я - за попкорном
(Полноправные пользователи)
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- 15.12.23
- Сообщений:
- 152
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 23:16
В настоящее время, отдельные депутаты похоже не слуги народа? В это понятие народ входят и сами депутаты, но они размечтались, считая, нужно тех, кто наносит своими действиями (бездействиями) наносит больше вреда своему здоровья, обязать увеличить размер медстрахования! Так нельзя! Это антиконституционные высказывания, провоцирующие принципы Справедливого Казахстана!Ведь здоровье-это главное, что есть в жизни каждого человека, поэтому гос-во ежемесячно выплачивает бюджетные деньги в Фонд страхования для лечения больных из социально-уязвимого населения, а здоровые вносят в Фонд посильные взносы за себя, которыми медицина оказывает услуги и для лечения других! Именно для лечения, а не для поддержания здоровья! Иначе не получится справедливое страхование! Надо стараться вести здоровый образ жизни, не совершать преступления против личности, коррупцию, не применять насилие по отношению к другим, и т.п. Весь мир так живет, собирая кто сколько может денег на свое лечение в единую копилку, другого не дано! Ведь страхуя жизнь, здоровье, имущество, не всегда придется пользоваться страховыми накоплениями! И этот процесс называется жизнь! Поэтому я против идеи или мечтаний отдельных депутатов. Думаю, в гос-ве есть логически думающие депутаты, которые трезво оценят смысл применения медицинского страхования в нашем гос-ве, основанного на практике других стран!
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 23:17
Цитата:
....кина не будет...
maxsaf:
Я - за попкорном
Я - за попкорном
....кина не будет...
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 30.04.24 - 23:21
Цитата:
Ну не знаю, может и будет. Абайка любит пивко, его внесут в реестр любителей, поднимут осмс на 30%. Номерному - как профи, сразу на 50% поднимут
родом из Шанхая2022:
....кина не будет...
....кина не будет...
Ну не знаю, может и будет. Абайка любит пивко, его внесут в реестр любителей, поднимут осмс на 30%. Номерному - как профи, сразу на 50% поднимут
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15727
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 30.04.24 - 23:26
Цитата:
Власть выбирает народ
Я его не выбирал
Его президент назначил
Президента я тоже не выбирал
Точнее не голосовал за него
Значит? Всё временно
Как и закон можно поменять
Закон люди пишут и он не догма
Цитата:
Капитализм где ты волен выбирать между говном и дерьмом это не капитализм
И виноваты в этом определенные лица которые оставили в конституции вид нашего государства как социальное
Цитата:
А я не хочу как ты
Имею право?
У меня прадед, дед, отец положили жизнь и здоровье на фабриках, опасных и вредных работах
Могли они заслужить то чтобы их потомки жили лучше?
родом из Шанхая2022:
как тебе сказать... не авторитет но он законная власть
как тебе сказать... не авторитет но он законная власть
Власть выбирает народ
Я его не выбирал
Его президент назначил
Президента я тоже не выбирал
Точнее не голосовал за него
Значит? Всё временно
Как и закон можно поменять
Закон люди пишут и он не догма
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.у нас капитализм хочешь иди работай за эту зарплату, не хочешь не иди ,как продашь себя.
.у нас капитализм хочешь иди работай за эту зарплату, не хочешь не иди ,как продашь себя.
Капитализм где ты волен выбирать между говном и дерьмом это не капитализм
И виноваты в этом определенные лица которые оставили в конституции вид нашего государства как социальное
Цитата:
родом из Шанхая2022:
я работаю больше 8 часов и встаю порядка 3.30 4 утра и начинаю в 5 часов хотя мне 6й десяток и не жалуюсь ....да к телику бегу но пивка попить не получается работа ответственная...
я работаю больше 8 часов и встаю порядка 3.30 4 утра и начинаю в 5 часов хотя мне 6й десяток и не жалуюсь ....да к телику бегу но пивка попить не получается работа ответственная...
А я не хочу как ты
Имею право?
У меня прадед, дед, отец положили жизнь и здоровье на фабриках, опасных и вредных работах
Могли они заслужить то чтобы их потомки жили лучше?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15727
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 30.04.24 - 23:29
Цитата:
Да пускай вносят
Проблема в том что Абайка вредный))
Он сделает всё чтобы за ним люди пошли)
maxsaf:
Ну не знаю, может и будет. Абайка любит пивко, его внесут в реестр любителей, поднимут осмс на 30%.
Ну не знаю, может и будет. Абайка любит пивко, его внесут в реестр любителей, поднимут осмс на 30%.
Да пускай вносят
Проблема в том что Абайка вредный))
Он сделает всё чтобы за ним люди пошли)
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 30.04.24 - 23:32
Цитата:
Куда пошли? В пивнушку? Чтобы как ты, попасть в реестр и платить больше?
abaika95:
Проблема в том что Абайка вредный)) Он сделает всё чтобы за ним люди пошли)
Проблема в том что Абайка вредный)) Он сделает всё чтобы за ним люди пошли)
Куда пошли? В пивнушку? Чтобы как ты, попасть в реестр и платить больше?
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 30.04.24 - 23:36
Цитата:
Опять раздвоение, товарищ Курчатов?)
abaika95:
Абайка вредный)) Он сделает
Абайка вредный)) Он сделает
Опять раздвоение, товарищ Курчатов?)
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 23:36
Цитата:
.....как я помню курс нынешнего призидента это многвекторность....один из векторов как я понимаю это западный и медицина должна хотя бы примерно как там...
......довожу до свединия депутатов что в странах ЕС не платят за ОСМС больше ведущие не здоровый образ жизни...только за зубы не скажу это другая тема кто курит..
абике:
В настоящее время, отдельные депутаты похоже не слуги народа? В это понятие народ входят и сами депутаты, но они размечтались, считая, нужно тех, кто наносит своими действиями (бездействиями) наносит больше вреда своему здоровья, обязать увеличить размер медстрахования! Так нельзя! Это антиконституционные высказывания, провоцирующие принципы Справедливого Казахстана
В настоящее время, отдельные депутаты похоже не слуги народа? В это понятие народ входят и сами депутаты, но они размечтались, считая, нужно тех, кто наносит своими действиями (бездействиями) наносит больше вреда своему здоровья, обязать увеличить размер медстрахования! Так нельзя! Это антиконституционные высказывания, провоцирующие принципы Справедливого Казахстана
.....как я помню курс нынешнего призидента это многвекторность....один из векторов как я понимаю это западный и медицина должна хотя бы примерно как там...
......довожу до свединия депутатов что в странах ЕС не платят за ОСМС больше ведущие не здоровый образ жизни...только за зубы не скажу это другая тема кто курит..
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 23:43
Цитата:
...не хочешь твоё право..
...у меня не вредная...психологически вредная приходится себя сдерживать..Цитата:
..чтобы потомки жили лучше потомки сами должны не трудится а ПАХАТЬ...
abaika95:
А я не хочу как ты Имею право? У меня прадед, дед, отец положили жизнь и здоровье на фабриках, опасных и вредных работах
А я не хочу как ты Имею право? У меня прадед, дед, отец положили жизнь и здоровье на фабриках, опасных и вредных работах
...не хочешь твоё право..
...у меня не вредная...психологически вредная приходится себя сдерживать..Цитата:
abaika95:
Могли они заслужить то чтобы их потомки жили лучше?
Могли они заслужить то чтобы их потомки жили лучше?
..чтобы потомки жили лучше потомки сами должны не трудится а ПАХАТЬ...
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 369
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 23:51
О, о стопе... Тут в запале немного зашли за флажки, предлагаю сделать пару шагов назад, и вернуться назад за красные линии... Так сказать, чтобы фаберже остались целыми...
Есть рацуха, для народных избранников, сделать акциз на уровне 50% от 10 мрп (30630 тенге) от уровня потребления в месяц. За основу взять Казахстанские (марка сигарет), я курю желтый Кэмел за 860-890 тенге пачка. Допустим человек выкуривает 20 пачек в месяц (приблизительно). 700 умножаем на 20 - 14000 тенге. МРП 3063. 10 МРП 30630, 14000 тенге это потолок. Повышаем акциз, повышаем МРП.
Мы ведь не в Европе живем, чтобы повышать акциз из "благородных" побуждений, не оглядываясь на уровень жизни... Как то так.
пс: ау модерация, подчищаем от греха подальше
Есть рацуха, для народных избранников, сделать акциз на уровне 50% от 10 мрп (30630 тенге) от уровня потребления в месяц. За основу взять Казахстанские (марка сигарет), я курю желтый Кэмел за 860-890 тенге пачка. Допустим человек выкуривает 20 пачек в месяц (приблизительно). 700 умножаем на 20 - 14000 тенге. МРП 3063. 10 МРП 30630, 14000 тенге это потолок. Повышаем акциз, повышаем МРП.
Мы ведь не в Европе живем, чтобы повышать акциз из "благородных" побуждений, не оглядываясь на уровень жизни... Как то так.
пс: ау модерация, подчищаем от греха подальше
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 23:55
Цитата:
....maxsaf это я раньше без пивка жить не мог, по опредилённым обстоятельствам на квас перешёл домашний правда,как ты думаешь любителю кваса поднимут осмс?
maxsaf:
Ну не знаю, может и будет. Абайка любит пивко, его внесут в реестр любителей, поднимут осмс на 30%. Номерному - как профи, сразу на 50% поднимут
Ну не знаю, может и будет. Абайка любит пивко, его внесут в реестр любителей, поднимут осмс на 30%. Номерному - как профи, сразу на 50% поднимут
....maxsaf это я раньше без пивка жить не мог, по опредилённым обстоятельствам на квас перешёл домашний правда,как ты думаешь любителю кваса поднимут осмс?
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 369
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 23:58
Сейчас по-моему и 200 платят в комбинате, если только устроился. Люди с Караганды приезжают на работу. Каждые полгода можно повышать разряд и оклад соответственно...
Это нам в 90-е говорили, что за воротами стоят "на твоё место" претенденты. Ворота открыты, особо желающих нет, молодежь только баблом можно заманить. Они хотят всё и сразу...
Это нам в 90-е говорили, что за воротами стоят "на твоё место" претенденты. Ворота открыты, особо желающих нет, молодежь только баблом можно заманить. Они хотят всё и сразу...
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