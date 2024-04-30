Отправлено: - 22:47

родом из Шанхая2022:

не ной тебе чё сказал аким..

родом из Шанхая2022:

Марат Жундубаев отметил, что сегодня в некоторых крупных предприятиях не хватает рабочих рук. - Я думаю любой молодой человек, который хочет работать и получать хорошую зарплату, возможностей у него много, - резюмировал аким Костаная.

Цитата:А аким для тебя непререкаемый авторитет?Цитата:Интересно а почему молодые люди не хотят идти на работу в 150 тыс тенге где нет роста, перспективы и весь труд заклбчен на кручении гаек с 8 до 5? Может потомучто молодые люди образованные стали и хотят чтобы был рост интеллектуальный, профессиональный и экономический итдЭто как на ярмарке вакансий акимат постоянно ноет вот у нас 100500 вакансии на работу дворникомЛюди не идутЗначит ленивые все стали и зажрались? А раз так то значит государство богатое получается?А может люди просто не хотят работать в скотских условиях получая копейки?В постиндустриальном обществе когда стабильный доход стал обыденной вещью люди стремятся получить КПД от работыА не как раньшеРаботать как раб 8 часов чтобы быстрее бежать с работы домой к телевизору и пиву прожигая так жизнь