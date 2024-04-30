НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Газа нет даже по-братски: дефицит голубого топлива наблюдается в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49100
Газа нет даже по-братски: дефицит голубого топлива наблюдается в Костанайской области
Отправлено: 30.04.24 - 16:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители Костанайской области жалуются на отсутствие сжиженного газа в некоторых городах. Уже больше недели водители не могут заправиться голубым топливом, а сами операторы на АЗС, по их словам, разводят руками.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1295
Re: Газа нет даже по-братски: дефицит голубого топлива...
Отправлено: 30.04.24 - 16:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто там собирается переводить на газ частный сектор в Рудном?..
И это лето почти. А зимой что будет?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1156
Re: Газа нет даже по-братски: дефицит голубого топлива...
Отправлено: 30.04.24 - 20:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....почему дефицит и кто его создаёт...разве нельзя у соседей купить?
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
366
Re: Газа нет даже по-братски: дефицит голубого топлива...
Отправлено: 30.04.24 - 20:57
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это в стране, которая экспортирует миллионы кубометров газа...
Что говорить об аульских рудничанах, столица не газифицирована до конца...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS