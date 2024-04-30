Отправлено: - 20:57

111:

Значит уклонился от ответа?

[Исправлено: vofkakst, 30.04.2024 - 20:58]

Цитата:Нет. Ответ на поверхности. У нас каждый приходящий министр первым делом придумывает, чем бы наследить. Так у нас и назарбае- или байтурсыноведение появилось, и (до ужаса недействующая) система медстрахования,и "негеоргиевская" ленточка и все в таком духе.Просто очередная забава очередного министра. И Украина тут ваааще не при чем.А правила хорошего тона - они не в правилах форума прописываются.тыкать соседке будете