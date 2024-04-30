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Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49100
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 30.04.24 - 17:44
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила на предложение мажилисменов. Депутаты считают, что потребляющие табачные изделия и алкоголь должны платить за ОСМС больше, чем ведущие здоровый образ жизни.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 602
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 17:44
Какая помощь, что вы несете?! Кому нужна медпомощь сразу идет к платному врачу! Люди физически не могут ждать по 2-3 месяца очередь на УЗИ КТ МРТ по ОСМС!
Налог на медицину этот ваш ОСМС, и к здравоохранению не имеет никакого отношения.
Налог на медицину этот ваш ОСМС, и к здравоохранению не имеет никакого отношения.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37875
Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в Минздраве об идее депутатов
Отправлено: 30.04.24 - 17:53
Пьющий, курящий..
Остальные?
Мне вот кажется, что и извиняюсь, епущийся человек с разными партнерами тоже обязан больше платить, ведь это сифилис, туберкулез, гепатит, угроза СПИДа и остальное..
А так же одинокие, удовлетворяют же они как то с кем то себя..
Одинокие пенсионеры, малолетки старше 16ти и тд..
А что?
Правила для всех одни.
Остальные?
Мне вот кажется, что и извиняюсь, епущийся человек с разными партнерами тоже обязан больше платить, ведь это сифилис, туберкулез, гепатит, угроза СПИДа и остальное..
А так же одинокие, удовлетворяют же они как то с кем то себя..
Одинокие пенсионеры, малолетки старше 16ти и тд..
А что?
Правила для всех одни.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 736
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 18:11
Цитата:
Они так то акцизы оплачивают, растущие по несколько раз в год.
Вот эти кретины-то сами что курят? Кому такое в голову лезет? Пусть тогда грузчики платят больше - они себя вон как загоняют на работе, дворники - так вообще на улице, на сквозняк работают. Ставку им увеличить налоговую втрое, не меньше- группа риска распространения воздушно-капельным путем
потребляющие табачные изделия и алкоголь должны платить за ОСМС больше,
Они так то акцизы оплачивают, растущие по несколько раз в год.
Вот эти кретины-то сами что курят? Кому такое в голову лезет? Пусть тогда грузчики платят больше - они себя вон как загоняют на работе, дворники - так вообще на улице, на сквозняк работают. Ставку им увеличить налоговую втрое, не меньше- группа риска распространения воздушно-капельным путем
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 366
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 20:51
Печально, что мы идём не тем путем. Сам несколько озадачен таким отношением власти к собственному народу. Иногда (иногда не иногда), употребляю и покуриваю. Могу год не курить, а потом сорваться. В таком темпе с 2000 года живу. Раньше курил постоянно. Бухаю всегда в одном режиме - захотелось бухнул...
Но речь не обо мне... А народе (высокопарно, но как по-другому - никак), можно сказать населении, но это как-то неуважительно...
Так вот, общая масса нашего народа, не разъезжает по Ибицам и дай бог, чтобы побывала в Египте или Турции (самый бюджетный вид отдыха), в отличие от власти и "народных" представителей (депутатов)...
Сигарета, как бы это прискорбно не звучало, это одно из утешений как пролетария, так и мелкого клерка и колхозника. И что делает власть с депутатами? А просто лезет в карман к этим слоям населения. Понятно, что куревом, они подрывают своё здоровье, но непонятно, что власть с депутатами сделали, чтобы они его не подрывали. Может они улучшили условия труда, подняли зарплату (ссорри, местами есть), или что-то другое придумали... Можно например некурящим платить на 10% больше, чем курящим. Но это сложно - контроллинг и аудит нужен. Проще повысить им плату за ОСМС. Интересно как? Опять контроллинг и аудит. В конце месяца дышать в трубочку, сдавать кровь и собирать донесения коллег.
Лажа всё это. Надо подымать уровень благосостояния народа. Платить белые зарплаты. Подымать налог для супербогачей.
Раньше нормальный шахтер получал как первый секретарь. Понятно, что у первого секретаря были свои плюшки, но почувствуйте разницу, сейчас.
пс: Подымая акцизы на табачку, власть залезает в карман к далеко не богатым семья, потому что наличие жизненных проблем, вряд ли сподвигнет работяг бросить курить. И если он бросит, то быстрее "откинет коньки" на нервной почве, чем заболеет спустя некоторое время раком...
Но речь не обо мне... А народе (высокопарно, но как по-другому - никак), можно сказать населении, но это как-то неуважительно...
Так вот, общая масса нашего народа, не разъезжает по Ибицам и дай бог, чтобы побывала в Египте или Турции (самый бюджетный вид отдыха), в отличие от власти и "народных" представителей (депутатов)...
Сигарета, как бы это прискорбно не звучало, это одно из утешений как пролетария, так и мелкого клерка и колхозника. И что делает власть с депутатами? А просто лезет в карман к этим слоям населения. Понятно, что куревом, они подрывают своё здоровье, но непонятно, что власть с депутатами сделали, чтобы они его не подрывали. Может они улучшили условия труда, подняли зарплату (ссорри, местами есть), или что-то другое придумали... Можно например некурящим платить на 10% больше, чем курящим. Но это сложно - контроллинг и аудит нужен. Проще повысить им плату за ОСМС. Интересно как? Опять контроллинг и аудит. В конце месяца дышать в трубочку, сдавать кровь и собирать донесения коллег.
Лажа всё это. Надо подымать уровень благосостояния народа. Платить белые зарплаты. Подымать налог для супербогачей.
Раньше нормальный шахтер получал как первый секретарь. Понятно, что у первого секретаря были свои плюшки, но почувствуйте разницу, сейчас.
пс: Подымая акцизы на табачку, власть залезает в карман к далеко не богатым семья, потому что наличие жизненных проблем, вряд ли сподвигнет работяг бросить курить. И если он бросит, то быстрее "откинет коньки" на нервной почве, чем заболеет спустя некоторое время раком...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6859
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 21:52
Депутаты считают, что потребляющие табачные изделия и алкоголь должны платить за ОСМС
Очень любопытно узнать,а как они собираются выявлять пьющих и курящих.у меня родственник после выпить сразу закуривал и живёт до сих пор, а жена его очень рано померла от цирроза, причем ни капли в рот не брала
Очень любопытно узнать,а как они собираются выявлять пьющих и курящих.у меня родственник после выпить сразу закуривал и живёт до сих пор, а жена его очень рано померла от цирроза, причем ни капли в рот не брала
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 22:09
Цитата:
.....очень просто Сайлау курящих по зубам а пьющих по волосу или крови сейчас технологии на высочайшем уровне,скажут сколько,когда,с кем и что пил.....
сайлау курманов:
Очень любопытно узнать,а как они собираются выявлять пьющих и курящих.
Очень любопытно узнать,а как они собираются выявлять пьющих и курящих.
.....очень просто Сайлау курящих по зубам а пьющих по волосу или крови сейчас технологии на высочайшем уровне,скажут сколько,когда,с кем и что пил.....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15719
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 22:14
Первый вопрос
Как будут отслеживать курящих и пьющих чтобы с них истребовать дополнительный налог на здоровье?
Напоминаю осмс это не страховка а НАЛОГ на то что тебя лечат якобы бесплатно а по сути платно
Итак курящие и поющие будут платить больше
А каков должен быть уровень курения или бухалова?
Некоторые Депутаты бухают как алкаши подзаборные они будут платить больше чем те кто иногда пьет вино за ужином?
Второй вопрос
А какого хрена вообще лезут в нашу личную жизнь? Завтра налог введут на тех у кого беспорядочные половые связи
Потом налог на тех кто телик смотрит и зрение портит себе
Послезавтра на тех кто работает по 12 часов в сутки и гробит здоровье на фабриках
Они же болеют все
Давайте пусть платят больше они же напрягают систему
Но я понимаю что это всё бред и эти депутатские вбросы согласованы с АП чтобы опять отвлечь население от насущных проблем
А правда в том что в декабре 2023 года правительство отпустило цены на продовольствие
И теперь каждые 2 недели цены на продукты ростут так как я никогда не видел словно 90ые снова наступили
Сейчас в магазине оставить 15 тыс и ничего не купить это в порядке вещей
Дождетесь, доиграетесь,доболтаетесь
Народ учел уроки января
Теперь вестись на титушек КНБ никто не будет
Баррикады начнут возводить сразу и провокаторов на столбах вешать
Вода уже закипает и пар сорвёт крышку с кусками...
Как будут отслеживать курящих и пьющих чтобы с них истребовать дополнительный налог на здоровье?
Напоминаю осмс это не страховка а НАЛОГ на то что тебя лечат якобы бесплатно а по сути платно
Итак курящие и поющие будут платить больше
А каков должен быть уровень курения или бухалова?
Некоторые Депутаты бухают как алкаши подзаборные они будут платить больше чем те кто иногда пьет вино за ужином?
Второй вопрос
А какого хрена вообще лезут в нашу личную жизнь? Завтра налог введут на тех у кого беспорядочные половые связи
Потом налог на тех кто телик смотрит и зрение портит себе
Послезавтра на тех кто работает по 12 часов в сутки и гробит здоровье на фабриках
Они же болеют все
Давайте пусть платят больше они же напрягают систему
Но я понимаю что это всё бред и эти депутатские вбросы согласованы с АП чтобы опять отвлечь население от насущных проблем
А правда в том что в декабре 2023 года правительство отпустило цены на продовольствие
И теперь каждые 2 недели цены на продукты ростут так как я никогда не видел словно 90ые снова наступили
Сейчас в магазине оставить 15 тыс и ничего не купить это в порядке вещей
Дождетесь, доиграетесь,доболтаетесь
Народ учел уроки января
Теперь вестись на титушек КНБ никто не будет
Баррикады начнут возводить сразу и провокаторов на столбах вешать
Вода уже закипает и пар сорвёт крышку с кусками...
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 22:17
Цитата:
"Не надо печалиться, вся жизнь впереди! Вся жизнь впереди, надейся и жди," - эти слова, пожалуй, знакомы каждому из нас. Они дают нам понять, что впереди всегда есть новые возможности, новые горизонты. Но что, если я вам скажу, что есть обходимость просто ждать? Что "потом" - это неопределенное время, которое может и не наступить?
mks2703:
Печально, что мы идём не тем путем. Сам несколько озадачен таким отношением власти к собственному народу.
Печально, что мы идём не тем путем. Сам несколько озадачен таким отношением власти к собственному народу.
"Не надо печалиться, вся жизнь впереди! Вся жизнь впереди, надейся и жди," - эти слова, пожалуй, знакомы каждому из нас. Они дают нам понять, что впереди всегда есть новые возможности, новые горизонты. Но что, если я вам скажу, что есть обходимость просто ждать? Что "потом" - это неопределенное время, которое может и не наступить?
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 22:20
Цитата:
.....на поворотах газ сбрасывай а то занесёт и в кувете окажеся....смотри осторожней...
abaika95:
Дождетесь, доиграетесь,доболтаетесь Народ учел уроки января Теперь вестись на титушек КНБ никто не будет Баррикады начнут возводить сразу и провокаторов на столбах вешать Вода уже закипает и пар сорвёт крышку с кусками...
Дождетесь, доиграетесь,доболтаетесь Народ учел уроки января Теперь вестись на титушек КНБ никто не будет Баррикады начнут возводить сразу и провокаторов на столбах вешать Вода уже закипает и пар сорвёт крышку с кусками...
.....на поворотах газ сбрасывай а то занесёт и в кувете окажеся....смотри осторожней...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15719
Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...
Отправлено: 30.04.24 - 22:23
Цитата:
Скрытая угроза?)
У нас чай "новый Казахстан жеж"
Пусть читают,по новому
Слушают
Гайки закрутить уже не получится
Люди злые а власть слабая
родом из Шанхая2022:
на поворотах газ сбрасывай а то занесёт и в кувете окажеся....смотри осторожней
на поворотах газ сбрасывай а то занесёт и в кувете окажеся....смотри осторожней
Скрытая угроза?)
У нас чай "новый Казахстан жеж"
Пусть читают,по новому
Слушают
Гайки закрутить уже не получится
Люди злые а власть слабая
-
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