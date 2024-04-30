Re: Курящие и пьющие должны больше платить за ОСМС: что думают в...

Отправлено: - 20:51

Печально, что мы идём не тем путем. Сам несколько озадачен таким отношением власти к собственному народу. Иногда (иногда не иногда), употребляю и покуриваю. Могу год не курить, а потом сорваться. В таком темпе с 2000 года живу. Раньше курил постоянно. Бухаю всегда в одном режиме - захотелось бухнул...

Но речь не обо мне... А народе (высокопарно, но как по-другому - никак), можно сказать населении, но это как-то неуважительно...

Так вот, общая масса нашего народа, не разъезжает по Ибицам и дай бог, чтобы побывала в Египте или Турции (самый бюджетный вид отдыха), в отличие от власти и "народных" представителей (депутатов)...

Сигарета, как бы это прискорбно не звучало, это одно из утешений как пролетария, так и мелкого клерка и колхозника. И что делает власть с депутатами? А просто лезет в карман к этим слоям населения. Понятно, что куревом, они подрывают своё здоровье, но непонятно, что власть с депутатами сделали, чтобы они его не подрывали. Может они улучшили условия труда, подняли зарплату (ссорри, местами есть), или что-то другое придумали... Можно например некурящим платить на 10% больше, чем курящим. Но это сложно - контроллинг и аудит нужен. Проще повысить им плату за ОСМС. Интересно как? Опять контроллинг и аудит. В конце месяца дышать в трубочку, сдавать кровь и собирать донесения коллег.

Лажа всё это. Надо подымать уровень благосостояния народа. Платить белые зарплаты. Подымать налог для супербогачей.

Раньше нормальный шахтер получал как первый секретарь. Понятно, что у первого секретаря были свои плюшки, но почувствуйте разницу, сейчас.

пс: Подымая акцизы на табачку, власть залезает в карман к далеко не богатым семья, потому что наличие жизненных проблем, вряд ли сподвигнет работяг бросить курить. И если он бросит, то быстрее "откинет коньки" на нервной почве, чем заболеет спустя некоторое время раком...