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≡ Провести последний звонок для выпускников 25 мая разрешили в Минпросвете Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49100
Провести последний звонок для выпускников 25 мая разрешили в Минпросвете Казахстана
Отправлено: 30.04.24 - 17:55
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Провести последний звонок для выпускников 25 мая разрешили в Министерстве просвещения. В этом году школу оканчивают 186 тысяч подростков по всей стране. Остальные учащиеся отметят окончание года 24 мая классными часами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37875
Re: Провести последний звонок для выпускников 25 мая разрешили в...
Отправлено: 30.04.24 - 17:55
#1
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Почему отменили то?
В честь Украины что ли?
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
736
Re: Провести последний звонок для выпускников 25 мая разрешили в...
Отправлено: 30.04.24 - 18:06
#2
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Цитата:
111:
В честь Украины что ли?

Видеть везде Украино-Российские темы - я думаю это уже звоночек и повод обратиться к специалистам.
Какая связь между концом учебного года и вашими (неуместными) мыслями?
Вот честно, поперёк глотки уже такие люди, которые любую тему сводят на Украину и т.д.
Можно просто поздравить выпускников с маленькой победой над министерскими экспериментами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37875
Провести последний звонок для выпускников 25 мая разрешили в Минпросвете Казахстана
Отправлено: 30.04.24 - 18:47
#3
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Цитата:
vofkakst:
Какая связь между концом учебного года и вашими (неуместными) мыслями?

Так найди достойную связь.
Так и ответь на вопрос, почему убирают выпускные?
Если не можешь, то не мешай задавать вопросы тем же специалистам, в честь чего убирают выпускные.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
736
Re: Провести последний звонок для выпускников 25 мая разрешили в...
Отправлено: 30.04.24 - 20:10
#4
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Воспитанного человека видно издалека. Когда мы на "ты" переходили?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37875
Провести последний звонок для выпускников 25 мая разрешили в Минпросвете Казахстана
Отправлено: 30.04.24 - 20:33
#5
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Цитата:
vofkakst:
Воспитанного человека видно издалека. Когда мы на "ты" переходили?

Значит уклонился от ответа?
Насчет что форум для интеллигентов, это ты мне правила покажи, я не интеллигент.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
736
Провести последний звонок для выпускников 25 мая разрешили в Минпросвете Казахстана
Отправлено: 30.04.24 - 20:57
#6
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Цитата:
111:
Значит уклонился от ответа?

Нет. Ответ на поверхности. У нас каждый приходящий министр первым делом придумывает, чем бы наследить. Так у нас и назарбае- или байтурсыноведение появилось, и (до ужаса недействующая) система медстрахования,и "негеоргиевская" ленточка и все в таком духе.
Просто очередная забава очередного министра. И Украина тут ваааще не при чем.

А правила хорошего тона - они не в правилах форума прописываются.тыкать соседке будете

[Исправлено: vofkakst, 30.04.2024 - 20:58]
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