Re: «Самые красивые студенты - у нас!» - Как вузы и колледжи...

Отправлено: - 15:34

все местные региональные вузы это шараги бесполезные

если не проходишь на грант или какую либо степендию чтобы учиться там бесплатно то не надо и время и деньги тратить на них.