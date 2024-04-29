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«Самые красивые студенты - у нас!» - Как вузы и колледжи Костаная агитировали абитуриентов перед памятником Байтурсынову
«Самые красивые студенты - у нас!» - Как вузы и колледжи Костаная агитировали абитуриентов перед памятником Байтурсынову
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