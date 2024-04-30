НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За что задержали экс-главу МВД Тургумбаева
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49094
За что задержали экс-главу МВД Тургумбаева
Отправлено: 30.04.24 - 11:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Генеральной прокуратуре подтвердили задержание экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева. Сообщается, что Генеральной прокуратурой продолжается расследование уголовных дел, связанных с январскими событиями 2022 года.
Читать новость

m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
364
Re: За что задержали экс-главу МВД Тургумбаева
Отправлено: 30.04.24 - 11:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да как-то и не особо хотелось бы знать.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
272
Re: За что задержали экс-главу МВД Тургумбаева
Отправлено: 30.04.24 - 13:04
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие там секреты?! Одна коррупция и кумовство, устроили драку из-за горшка в детском саду, пока воспитатель не окрикнул не угомонились бы
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
150
Re: За что задержали экс-главу МВД Тургумбаева
Отправлено: 30.04.24 - 15:56
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо такое реализовывать всегда с теми, кто не выполняет свои прямые обязанности, где бы не работал, то есть на то и щука, чтобы карась не дремал! Гос-во обязано провести грамотно расследование и затем показать результаты бездействия правоохранителей и их превышение полномочий, за творимые бесчинства их сотрудников! Все знают, любое творимое кем бы ни было насилие, это зло! Никто не должен уйти от наказания! Это принцип Справедливого Казахстана!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS