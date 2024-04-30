Отправлено: - 11:27

maxsaf:

Не факт. Есть такие люди, которых пока не пнешь - сами не шевелятся. Возможно это тот самый случай.

Цитата:Согласен. Она то думала, что деньги никуда не денутся. А тут аким пнул своих, чтобы пошевеливались, и тут брат нарисовался, они ему и отвалили бабки.Если бы брательник отстегнул сестре её долю, то кипиша бы не было...