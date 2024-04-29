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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 23:28
#5836
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 23:35
#5837
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Цитата:
abaika95:

И по насписал. Же. Это детям в школе в/на Украине рассказывай про плохого путина и хорошего Зеленского..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 23:49
#5838
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Думаите у нас сердце не болит.. Болит. Я смотрю на все стороны. Боль ужасная.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 23:53
#5839
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Цитата:
111:
то повесился бы точно..

----Только не это ---флуд умрет без ватного болота :lol: :lol: :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
565
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 00:31
#5840
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Цитата:
abaika95:
Потом на бессмертном полку

полагаете до людей так и не дойдет что "бессмертный полк" это стыдоба и мракобесие?
Цитата:
abaika95:
Может кто из патриотов путина объяснить?)

"...щука сказала емеле - отпусти меня а я твое желание исполню.
- можно подумать? - ответил емеля.
это желание щука исполнить не смогла".
мне как-то товарищ сказал - "...мне даже смеяться над этим "глупцом" неудобно. ощущение как будто ребенка обижаю"
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
565
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 00:34
#5841
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синька и эмоциональное перенапряжение - это хорошо. это к скорому инфаркту.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15717
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 10:16
#5842
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Цитата:
Vit:
Это детям в школе в/на Украине рассказывай про плохого путина и хорошего Зеленского..

я не говорю что зеленский хороший)
тоже со своими тараканами
но факт остается фактом
зеленский не нападал на россию
а россия на украину напала
и пытается делать вид что защищается еще

кто в это верит олухи несусветные
Цитата:
Карачун:
полагаете до людей так и не дойдет что "бессмертный полк" это стыдоба и мракобесие?

бессмертный полк изначально неплохая акция
показать своих предков воевавших
но когда к акции подключились чиновники и опошлили все то да бессмертный полк стал мракобесным Цитата:
Vit:
Думаите у нас сердце не болит.. Болит. Я смотрю на все стороны. Боль ужасная

ну болит и болит украинцам с этого что?
их бомбят ,убивают два года подряд
а у росссиян сердце болит)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1389
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 10:21
#5843
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Цитата:
abaika95:
бессмертный полк

А разве не мракобесие,как в Екб пару лет назад,поставили фотки ветеранов в самолет на кресла пассажиров и облетали город,типа показывая им... Это вообще в какие ворота??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23019
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 10:36
#5844
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Цитата:
abaika95:
чеченцев не смогли победить, завалили деньгами и вольностью, а чеченцы бабки накопили и сидят ножи точат ожидая когда можно снова начать отделяться

Вот и у меня предчувствие, что там что-то назревает.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23019
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 11:34
#5845
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Цитата:
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, стал куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. О его назначении сообщил Кадыров-старший в своем Telegram-канале.

Что вообще там у них происходит? :-o :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15717
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 13:19
#5846
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Цитата:
Сабыр:
разве не мракобесие,как в Екб пару лет назад,поставили фотки ветеранов в самолет на кресла пассажиров и облетали город,типа показывая им... Это вообще в какие ворота??

Ну я и говорю как чиновники оседлали эту тему сразу е****риум какой то стал и бессмертный полк и в целом 9 мая
Не удивлюсь что скоро там диснелейнд сделают по теме победы
Типа пракотись на карусели в виде ил-2
Постреляй из пушки
Покатайся на т-34 итд
Странно как это ещё не реализовали))
Цитата:
maxsaf:
Что вообще там у них происходит

Это Россия
Диктатор у власти чтобы усидеть в кресле позволяет разным банановым царькам делать в своих вотчинах что угодно лишь бы они не возмущались
Россию ждёт развал причем кровавый

[Исправлено: Домовенок, 30.04.2024 - 15:06]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3914
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 14:43
#5847
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Каким боком слово "мракобесие" относится к Бессмертному полку?
"...мракобесие, или обскурантизм, - многозначное понятие, которое можно понимать как враждебное отношение к 1) научному просвещению, 2) религиозному просвещению, и 3) как нарочито заумное письменное творчество"
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14611
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 15:24
#5848
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Цитата:
abaika95:
Зря выпендриваешся. Россия это сила. Когда война закончится она РФ будет в школах.
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