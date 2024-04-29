Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 23:28
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 23:35
Цитата:
И по насписал. Же. Это детям в школе в/на Украине рассказывай про плохого путина и хорошего Зеленского..
abaika95:
И по насписал. Же. Это детям в школе в/на Украине рассказывай про плохого путина и хорошего Зеленского..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 23:49
Думаите у нас сердце не болит.. Болит. Я смотрю на все стороны. Боль ужасная.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.04.24 - 23:53
Цитата:
----Только не это ---флуд умрет без ватного болота
111:
то повесился бы точно..
то повесился бы точно..
----Только не это ---флуд умрет без ватного болота
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 565
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 00:31
Цитата:
полагаете до людей так и не дойдет что "бессмертный полк" это стыдоба и мракобесие?
Цитата:
"...щука сказала емеле - отпусти меня а я твое желание исполню.
- можно подумать? - ответил емеля.
это желание щука исполнить не смогла".
мне как-то товарищ сказал - "...мне даже смеяться над этим "глупцом" неудобно. ощущение как будто ребенка обижаю"
abaika95:
Потом на бессмертном полку
Потом на бессмертном полку
полагаете до людей так и не дойдет что "бессмертный полк" это стыдоба и мракобесие?
Цитата:
abaika95:
Может кто из патриотов путина объяснить?)
Может кто из патриотов путина объяснить?)
"...щука сказала емеле - отпусти меня а я твое желание исполню.
- можно подумать? - ответил емеля.
это желание щука исполнить не смогла".
мне как-то товарищ сказал - "...мне даже смеяться над этим "глупцом" неудобно. ощущение как будто ребенка обижаю"
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 565
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 00:34
синька и эмоциональное перенапряжение - это хорошо. это к скорому инфаркту.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15717
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 10:16
Цитата:
я не говорю что зеленский хороший)
тоже со своими тараканами
но факт остается фактом
зеленский не нападал на россию
а россия на украину напала
и пытается делать вид что защищается еще
кто в это верит олухи несусветные
Цитата:
бессмертный полк изначально неплохая акция
показать своих предков воевавших
но когда к акции подключились чиновники и опошлили все то да бессмертный полк стал мракобесным Цитата:
ну болит и болит украинцам с этого что?
их бомбят ,убивают два года подряд
а у росссиян сердце болит)
Vit:
Это детям в школе в/на Украине рассказывай про плохого путина и хорошего Зеленского..
Это детям в школе в/на Украине рассказывай про плохого путина и хорошего Зеленского..
я не говорю что зеленский хороший)
тоже со своими тараканами
но факт остается фактом
зеленский не нападал на россию
а россия на украину напала
и пытается делать вид что защищается еще
кто в это верит олухи несусветные
Цитата:
Карачун:
полагаете до людей так и не дойдет что "бессмертный полк" это стыдоба и мракобесие?
полагаете до людей так и не дойдет что "бессмертный полк" это стыдоба и мракобесие?
бессмертный полк изначально неплохая акция
показать своих предков воевавших
но когда к акции подключились чиновники и опошлили все то да бессмертный полк стал мракобесным Цитата:
Vit:
Думаите у нас сердце не болит.. Болит. Я смотрю на все стороны. Боль ужасная
Думаите у нас сердце не болит.. Болит. Я смотрю на все стороны. Боль ужасная
ну болит и болит украинцам с этого что?
их бомбят ,убивают два года подряд
а у росссиян сердце болит)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1389
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 10:21
Цитата:
А разве не мракобесие,как в Екб пару лет назад,поставили фотки ветеранов в самолет на кресла пассажиров и облетали город,типа показывая им... Это вообще в какие ворота??
abaika95:
бессмертный полк
бессмертный полк
А разве не мракобесие,как в Екб пару лет назад,поставили фотки ветеранов в самолет на кресла пассажиров и облетали город,типа показывая им... Это вообще в какие ворота??
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 10:36
Цитата:
Вот и у меня предчувствие, что там что-то назревает.
abaika95:
чеченцев не смогли победить, завалили деньгами и вольностью, а чеченцы бабки накопили и сидят ножи точат ожидая когда можно снова начать отделяться
чеченцев не смогли победить, завалили деньгами и вольностью, а чеченцы бабки накопили и сидят ножи точат ожидая когда можно снова начать отделяться
Вот и у меня предчувствие, что там что-то назревает.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 11:34
Цитата:
Что вообще там у них происходит?
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, стал куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина. О его назначении сообщил Кадыров-старший в своем Telegram-канале.
Что вообще там у них происходит?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15717
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 13:19
Цитата:
Ну я и говорю как чиновники оседлали эту тему сразу е****риум какой то стал и бессмертный полк и в целом 9 мая
Не удивлюсь что скоро там диснелейнд сделают по теме победы
Типа пракотись на карусели в виде ил-2
Постреляй из пушки
Покатайся на т-34 итд
Странно как это ещё не реализовали))
Цитата:
Это Россия
Диктатор у власти чтобы усидеть в кресле позволяет разным банановым царькам делать в своих вотчинах что угодно лишь бы они не возмущались
Россию ждёт развал причем кровавый
[Исправлено: Домовенок, 30.04.2024 - 15:06]
Сабыр:
разве не мракобесие,как в Екб пару лет назад,поставили фотки ветеранов в самолет на кресла пассажиров и облетали город,типа показывая им... Это вообще в какие ворота??
разве не мракобесие,как в Екб пару лет назад,поставили фотки ветеранов в самолет на кресла пассажиров и облетали город,типа показывая им... Это вообще в какие ворота??
Ну я и говорю как чиновники оседлали эту тему сразу е****риум какой то стал и бессмертный полк и в целом 9 мая
Не удивлюсь что скоро там диснелейнд сделают по теме победы
Типа пракотись на карусели в виде ил-2
Постреляй из пушки
Покатайся на т-34 итд
Странно как это ещё не реализовали))
Цитата:
maxsaf:
Что вообще там у них происходит
Что вообще там у них происходит
Это Россия
Диктатор у власти чтобы усидеть в кресле позволяет разным банановым царькам делать в своих вотчинах что угодно лишь бы они не возмущались
Россию ждёт развал причем кровавый
[Исправлено: Домовенок, 30.04.2024 - 15:06]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3914
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 14:43
Каким боком слово "мракобесие" относится к Бессмертному полку?
"...мракобесие, или обскурантизм, - многозначное понятие, которое можно понимать как враждебное отношение к 1) научному просвещению, 2) религиозному просвещению, и 3) как нарочито заумное письменное творчество"
"...мракобесие, или обскурантизм, - многозначное понятие, которое можно понимать как враждебное отношение к 1) научному просвещению, 2) религиозному просвещению, и 3) как нарочито заумное письменное творчество"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.04.24 - 15:24
Цитата:
abaika95:Зря выпендриваешся. Россия это сила. Когда война закончится она РФ будет в школах.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать