Отправлено: - 10:16

Vit:

Это детям в школе в/на Украине рассказывай про плохого путина и хорошего Зеленского..

Карачун:

полагаете до людей так и не дойдет что "бессмертный полк" это стыдоба и мракобесие?

Vit:

Думаите у нас сердце не болит.. Болит. Я смотрю на все стороны. Боль ужасная

Цитата:я не говорю что зеленский хороший)тоже со своими тараканамино факт остается фактомзеленский не нападал на россиюа россия на украину напалаи пытается делать вид что защищается ещекто в это верит олухи несусветныеЦитата:бессмертный полк изначально неплохая акцияпоказать своих предков воевавшихно когда к акции подключились чиновники и опошлили все то да бессмертный полк стал мракобесным Цитата:ну болит и болит украинцам с этого что?их бомбят ,убивают два года подряда у росссиян сердце болит)