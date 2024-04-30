Re: За что задержали экс-главу МВД Тургумбаева

Отправлено: - 15:56

Надо такое реализовывать всегда с теми, кто не выполняет свои прямые обязанности, где бы не работал, то есть на то и щука, чтобы карась не дремал! Гос-во обязано провести грамотно расследование и затем показать результаты бездействия правоохранителей и их превышение полномочий, за творимые бесчинства их сотрудников! Все знают, любое творимое кем бы ни было насилие, это зло! Никто не должен уйти от наказания! Это принцип Справедливого Казахстана!