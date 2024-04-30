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≡ Чья доля весомее? - Выплата пострадавшим от паводка стала причиной конфликта брата и сестры в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49094
Чья доля весомее? - Выплата пострадавшим от паводка стала причиной конфликта брата и сестры в Костанае
Отправлено: 30.04.24 - 11:18
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Галина ЗАЛЯЛОВА - инвалид 1-й группы по зрению. До недавнего времени проживала в частном доме по ул. Тобольской. В ночь с 6-го на 7 апреля дом затопило под крышу. Единовременную выплату в размере 100 МРП получил в итоге только ее брат, который первым обратился в отдел соцпрограмм акимата Костаная.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
364
Re: Чья доля весомее? - Выплата пострадавшим от паводка стала...
Отправлено: 30.04.24 - 11:18
#1
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Да уж. Брательник так себе родственник. Не по-братски поступил.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23019
Re: Чья доля весомее? - Выплата пострадавшим от паводка стала...
Отправлено: 30.04.24 - 11:21
#2
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Цитата:
mks2703:
Да уж. Брательник так себе родственник. Не по-братски поступил.

Не факт. Есть такие люди, которых пока не пнешь - сами не шевелятся. Возможно это тот самый случай.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
364
Re: Чья доля весомее? - Выплата пострадавшим от паводка стала...
Отправлено: 30.04.24 - 11:27
#3
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Цитата:
maxsaf:
Не факт. Есть такие люди, которых пока не пнешь - сами не шевелятся. Возможно это тот самый случай.


Согласен. Она то думала, что деньги никуда не денутся. А тут аким пнул своих, чтобы пошевеливались, и тут брат нарисовался, они ему и отвалили бабки.
Если бы брательник отстегнул сестре её долю, то кипиша бы не было...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14611
Re: Чья доля весомее? - Выплата пострадавшим от паводка стала...
Отправлено: 30.04.24 - 12:18
#4
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За 500 тыщ брат с сестрой дерутся. М-да. Люди да что с вами.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1294
Re: Чья доля весомее? - Выплата пострадавшим от паводка стала...
Отправлено: 30.04.24 - 16:06
#5
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Ушлый братишка попался...
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