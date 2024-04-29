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≡ Шашечный апрель завершился в Костанае турнирами, посвященными Дню Победы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49088
Шашечный апрель завершился в Костанае турнирами, посвященными Дню Победы
Отправлено: 29.04.24 - 10:39
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Завершающийся апрель стал особенно заметным целой серией соревнований шашистов, в подготовке и проведении которых значительную помощь оказали городской спорткомитет и городской Совет ветеранов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37862
Re: Шашечный апрель завершился в Костанае турнирами,...
Отправлено: 29.04.24 - 10:39
#1
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Эх старые добрые шашки..
Как жаль, что это уже прошлое..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37862
Re: Шашечный апрель завершился в Костанае турнирами,...
Отправлено: 29.04.24 - 10:42
#2
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На первой картинке ничья?
Кстати что там за доска то изогнутая, из ДВП?
Если шашку надавить в спешке вдруг, могут подпрыгнуть и остальные, испортив чей то выигрыш.
Организаторам минус.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14609
Шашечный апрель завершился в Костанае турнирами, посвященными Дню Победы
Отправлено: 29.04.24 - 11:52
#3
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Цитата:
111:
Если шашку надавить в спешке вдруг, могут подпрыгнуть и остальные, испортив чей то выигрыш.

Опять походу надул какого то в молодости. Ты уже в шашки умудрился обмануть всех)

[Исправлено: Vit, 29.04.2024 - 11:53]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10279
Re: Шашечный апрель завершился в Костанае турнирами,...
Отправлено: 30.04.24 - 00:23
#4
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Цитата:
Vit:
Опять походу надул какого то в молодости. Ты уже в шашки умудрился обмануть всех)

----Поэтому его не позвали .Явно бы первый был ?!?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10279
Шашечный апрель завершился в Костанае турнирами, посвященными Дню Победы
Отправлено: 30.04.24 - 00:25
#5
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