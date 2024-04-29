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≡ Костанайская бегунья завершила традиционный десятидневный пробег в США с рекордом мира в своей возрастной группе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49088
Костанайская бегунья завершила традиционный десятидневный пробег в США с рекордом мира в своей возрастной группе
Отправлено: 29.04.24 - 11:37
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В десятидневном пробеге, который прошел в этом году в 26-й раз, приняли участие 26 человек. Участницей ультрамарафона была 73-летняя жительница Костаная Тамара Бабич, ставшая в прошлом году первой казахстанкой, вышедшей здесь на старт 6-дневного пробега.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14609
Re: Костанайская бегунья завершила традиционный десятидневный...
Отправлено: 29.04.24 - 11:37
#1
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Вы когда в следующий раз велосипедистов будете набирать в Америку. Про меня не забудьте. Я уже почти не любитель а профи. Лицом в грязь не упаду среди любителей
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14609
Re: Костанайская бегунья завершила традиционный десятидневный...
Отправлено: 29.04.24 - 11:43
#2
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Заключительный круг ультрамарафона Тамара Бабич преодолевала с флагом Казахстана в руке
Нацпаты не оценят. Спросят казак сюйле. Если жок. То флаг не имеете права показывать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37862
Re: Костанайская бегунья завершила традиционный десятидневный...
Отправлено: 29.04.24 - 12:12
#3
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Жестко.
В самой крутой стране всего мира, это быть самым крутым в мире..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1292
Re: Костанайская бегунья завершила традиционный десятидневный...
Отправлено: 29.04.24 - 12:33
#4
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"26 человек: 18 мужчин и 6 женщин"
У кого с арифметикой неполадки?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14609
Костанайская бегунья завершила традиционный десятидневный пробег в США с рекордом мира в своей возрастной группе
Отправлено: 29.04.24 - 12:41
#5
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Цитата:
Skeptic:
18 +6 это запад. Два не хватает? Это трансы. Их не к мужчинам не плюсануть не к женщинам
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10279
Re: Костанайская бегунья завершила традиционный десятидневный...
Отправлено: 30.04.24 - 00:18
#6
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---Местечковый пробег .----Бостонский марафон ----В 1996 году на старт сотого марафона вышло более 38 тыс. участников.
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