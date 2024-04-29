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≡ «Самые красивые студенты - у нас!» - Как вузы и колледжи Костаная агитировали абитуриентов перед памятником Байтурсынову
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49088
«Самые красивые студенты - у нас!» - Как вузы и колледжи Костаная агитировали абитуриентов перед памятником Байтурсынову
Отправлено: 29.04.24 - 15:34
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На ярмарке «Образовательный навигатор» представители учебных заведений рассказывали детям и их родителям об образовательных программах и нюансах поступления в свои учреждения. Работал открытый микрофон - любой желающий мог рассказать о своём учебном месте. Пользовались возможностью в основном студенты и педагоги для агитации абитуриентов.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15715
Re: «Самые красивые студенты - у нас!» - Как вузы и колледжи...
Отправлено: 29.04.24 - 15:34
#1
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все местные региональные вузы это шараги бесполезные
если не проходишь на грант или какую либо степендию чтобы учиться там бесплатно то не надо и время и деньги тратить на них.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10279
Re: «Самые красивые студенты - у нас!» - Как вузы и колледжи...
Отправлено: 30.04.24 - 00:09
#2
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Цитата:
abaika95:
степендию

----Что -то у вас ошибок стало слишком много ? Вроде образование есть ?
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