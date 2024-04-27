НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49088
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 27.04.24 - 19:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы попали в затруднительную ситуацию, столкнулись с обманом, преступным действием или бездействием, наблюдаете безобразие и беззаконие? Контакты, по которым казахстанцы могут отправить жалобы или получить помощь в различных ситуациях, собраны в этой статье.
Читать новость

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10279
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 19:11
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Теперь я пенсионер

----Чем докажете ?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14609
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 19:17
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КГСПС: И за какие заслуги в столь юном возрасте Какой пенс. На нем можно 100 тонн лошадям корм таскать.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37862
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 23:21
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
за какие заслуги в столь юном возрасте на пенсии? Или по здоровью?

Ну, потому что становлюсь старым и немощным.
Какие там заслуги, ты о чем?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10279
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 29.04.24 - 23:56
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Какие там заслуги,

---Так где доказательства , что пенс ? Или как всегда -фантазии :-x :-P :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10279
"Я буду жаловаться": куда обращаться недовольным казахстанцам
Отправлено: 30.04.24 - 00:00
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Теперь я пенсионер ----Чем докажете ?
-----Ответа как всегда не будет ?!?
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS